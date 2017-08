Madagascar: Judo - Me Ramparaoelina n'est plus

Il est décédé le 28 août dernier à l'âge de 74 ans. Marié et père de trois enfants, grand-père de six petits-enfants et d'une arrière-petite-fille, il laisse aussi le monde du judo orphelin. La ligue d'Analamanga de judo avec Vola Elena Raoelison va faire une haie d'honneur pour ce maître et demande à tous les clubs et leurs ceintures noires d'être là le jour de l'enterrement ce vendredi 1er septembre.

Judoka, ancien président de club, Me Ramparaoelina Laurent était un de ces anciens du judo qui suivait toujours de près le monde du judo malgache et aidait toujours ce milieu.

