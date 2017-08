Madagascar: Tecno - Le CX Manchester City Limited Edition disponible à Madagascar

En matière de Smartphones, la technologie utilisée par Tecno est l'une des plus développée dans le monde. C'est l'histoire d'un partenariat réussi entre Manchester City et la marque Techno mobile pour fournir aux utilisateurs une expérience mobile inégalée.

Ce n'est pas pour rien que Manchester City, l'un des plus grands clubs de foot au monde a décidé d'associer son nom à Tecno. Parmi les leaders en Chine et dans le monde, Tecno offre en effet une gamme de Smartphones les plus sophistiqués et les plus performants au monde.

Fonctionnalités incroyables. Avec son design magnifique dont Tecno a le secret, le tout nouveau Camon CX Manchester City Limited Edition fera le bonheur des utilisateurs avec ses plusieurs fonctionnalités incroyables. En termes de capacité tout d'abord, l'appareil se présente en 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. Il fonctionne avec Androïd 7.0. C'est aussi un Smartphone de haute qualité d'appareil photo comme tous les modèles de la série Camon de Tecno. Le CX Manchester City possède en effet une caméra double 16 MP exceptionnelle avec double flash.

La Selfie 16 MP également à double flash est tout simplement superbe. Dans cette série, Tecno utilise la technologie Lens de Sony . Avec la caméra double 16MP exceptionnelle, Camon CX MANCHESTER CITY Limited Edition capture des photos étonnantes et de haute résolution avec un décalage zéro, la qualité de la caméra du Smartphone va de pair avec une caméra DSLR. Le double flash avant double la quantité de lumière qui brille sur l'image, ce qui permet à la caméra de faire d'incroyables selfies jour et nuit. Cela pourrait être possible en raison de l'ouverture plus large (F / 2.0) qui permet au capteur de capturer plus de lumière.

Top 5. Avec le CX Manchester City, Tecno conforte sa position dans le peloton de tête en Afrique. Faut-il en effet rappeler que Tecno fait partie du Top 5 des Smartphones les plus vendus en ligne en Afrique ces dernières années. C'est aussi la marque de Smartphone qui rivalise le plus avec Samsung en Afrique. A Madagascar la marque Tecno est devenue imbattable en matière de rapport qualité-prix.

Sur ce point, d'ailleurs, Tecno Madagascar et Elite annoncent que le CX Manchester City est déjà disponible à Madagascar. « C'est une grande opportunité pour les utilisateurs, car non seulement, nos prix sont très accessibles, mais nous offrons également des accessoires compatibles comme le speaker bluetooth, la perche selfie et la corde au logo de Manchester City » déclare Jaona Andriarimalala Manager de Tecno Madagascar. Par ailleurs, dans le cadre de la célébration du 15e anniversaire d'Elite, qui représente également la marque Tecno, les clients ont droit à des animations dans les différents points de vente de la marque.