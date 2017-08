Madagascar: Volambita - La fête du « Fihavanana »

Les membres de l'association « Iray Madagasikara » lors de la conférence de presse de présentation de « Volambita » à l'IKM Antsahavola hier.

Revenir aux sources et mettre en avant le « vita gasy », c'est le message que véhicule l'association « Iray Madagasikara » à travers l'évènement « Volambita » qui se tiendra le 22 septembre à Vohimasina.

« A travers le Volambita, nous ambitionnons de mettre en place un référent unique à tous les Malgaches par le biais d'un dialogue culturel alliant tenues et coiffures traditionnelles, stylistes de renom et gastronomie malgaches agrémentés de performances musicales. L'association espère ainsi asseoir de nouveau le Fihavanana dans le subconscient collectif », expliquent les organisateurs de « Volambita ».

Cet évènement organisé par « Iray Madagasikara » se veut fédérateur et entend redonner aux Malgaches l'envie de retrouver leur identité culturelle. En effet, face à une mondialisation galopante qui déverse sur nous ses effets pervers et aux divergences d'opinions politiques et en raison du contexte socio-économique moribond, le Malgache contemporain connaît une rupture avec ses racines profondes. Il a perdu son identité culturelle et ne reconnaît plus ses valeurs. Le « Fihavanana » et le « Firaisankina » tant prônés par les Malgaches ne sont désormais plus que des concepts dénués de sens.

La plupart des jeunes et même des moins jeunes préfèrent arborer des tenues traditionnelles venant d'autres contrées et ne savent même plus à quoi ressemble une tenue traditionnelle malgache. Pour cette première édition, « Volambita » sera donc axé sur la Capitale à la date du 22 septembre. « Nous le voyons cependant comme un festival dans toute l'île et qui sera célébré chaque année au printemps, quand tout renaît, que toute la nature s'éveille, les oiseaux, les fleurs et les animaux. D'ailleurs, dans plusieurs « foko », le printemps est le nouveau départ du calendrier cosmique, les 'Asaramanitra' ».

« Iray Madagasikara ». L'association a vu le jour il y a près d'un an. Il regroupe des jeunes de tous horizons : stylistes, communicateurs, juristes, astrologues, infographistes, designers, architectes, historiens, sportifs, musicologues... Ces jeunes ont en commun l'amour pour Madagascar. D'où leur détermination à organiser cette grande manifestation, qui représente, selon eux, le levier pour déclencher l'envol du « Dragon de l'Océan Indien ». « Iray Madagasikara » invite également tous les Malgaches sans distinction à les soutenir dans ce noble combat qu'il mène pour le pays.