Madagascar: "Tana in rock" - "Best Pro" rassure le public

Les amateurs de rock se demandent si « Tana in rock » va être à la hauteur de leurs attentes. La déception a effectivement été au rendez-vous lors du dernier évènement rock à Antsahamanitra. Mbinintsoa Rakotoarivelo rassure : tout sera parfait.

« Nous sommes prêts : les artistes, tout comme les techniciens et toute l'équipe de Best Pro ! ». Une affirmation de Mbinintsoa Rakotoarivelo comme pour rassurer tous ceux qui projettent d'assister au « Tana in rock » qui se déroulera demain au Dôme rta Ankorondrano et le 3 septembre à Antsahamanitra. Après le coup dur qu'ont vécu les artistes et les spectateurs faute d'une (très) mauvaise organisation à Antsahamanitra lors du « Rock dona be », le public est effectivement suspicieux. « Nous nous sommes attelés sur cette édition 2017 depuis l'année dernière pour que rien ne soit laissé au hasard.

Le public n'a rien à craindre », selon toujours Mbinintsoa.R. Autrement dit, tout est déjà prêt pour les deux évènements. « Comme dans un cabaret, les gens profitent surtout du moment pour se parler, se retrouver, passer de bon moment, boire et manger, nous avons collaboré avec un traiteur professionnel. La sonorisation pour le 1er septembre sera assurée par Kiki, le décor de scène par l'équipe de Best Pro.

Un club de motards, conduisant de grosses cylindrées seront du rendez-vous. D'ailleurs, leurs deux-roues vont servir de décor à l'extérieur pour la suite ». Le concert à Antsahamanitra ne sera pas en reste. « Ce sera Titane qui assurera la sonorisation et les jeux de lumière cette fois. « Net communication » mettra en place les écrans géants et Anima VFX Mada qui a déjà fait ses preuves lors du Mazaval run, prendra en charge la diffusion des images ». Iary, Ken de Mage 4, Lija, Nini Kiaka, Abasse Apost, Jacquot Green, Rheg, Niry & Batata du groupe Raimbl ont préparé pas moins de 50 titres. La relève, cette fois, sera représentée par « Allkiniah, Dark inside, Angaroa » et Iniah.