Madagascar: Transport urbain et suburbain - Le projet « transcopub » avance à pas comptés

Surprise chez les passagers et usagers de la route depuis quelques jours. Quelques bus desservant les zones urbaines et suburbaines arborent fièrement et ouvertement des publicités.

Entrant dans le cadre du projet « transcopub » ou transport en commun publicitaire, l'idée de mettre des publicités sur les autobus emballe les particuliers. Rivoniaina, habitant du quartier de Nanisana d'affirmer que « l'initiative est audacieuse. Attirant l'attention des piétons et des automobilistes, les publicités sur les bus ne peuvent que marcher et toucher les publics cibles ». 25 bus issus de 16 coopératives urbaines et suburbaines se sont actuellement embarqués dans la phase pilote de ce projet lancé par la maison de communication « Adiresiko Media ». Pour l'heure, sept véhicules présentant des publicités roulent déjà sur leurs trajets respectifs.

Les autres quant à eux sont, soit en attente de pose des publicités, soit en attente d'être contactés par le porteur du projet. Un projet d'extension à l'échelle nationale et régionale serait déjà en cours selon Miarantsoa Randrianarivony, manager d'Adiresiko Media. Ce dernier d'expliquer que « certaines coopératives de transport régional et national desservant Antananarivo et les cinq autres provinces se sont déjà jointes au projet depuis sa mise en œuvre en 2014 ».

Win-win. Attendue depuis le début de l'année 2017, la mise en œuvre du projet « transcopub » tarde à cause de la lourdeur des procédures administratives. Ce qui est dommage étant donné que le projet est bénéfique pour les parties prenantes. A commencer par les propriétaires des véhicules devant servir de support de pub qui pourrait encaisser 65 000 ariary et plus par mois. Une recette de plus qui pourrait servir de solution alternative aux nombreuses difficultés auxquellesles transporteurs font face.

La hausse incessante des prix à la pompe, ceux des pièces et matériels de rechange sont des exemples parfaits de la situation. Les recettes obtenues par les transporteurs grâce à ce projet pourraient également les aider à maintenir les tarifs. Les communes y trouvent également leurs comptes.

Notamment, grâce auxtaxes publicitaires versées par les compagnies et sociétés. Lesdites taxes s'élèvent à raison de 15 000 ariary le m2. Ce qui est une bonne affaire étant donné qu'une affiche sur un bus fait 4m2 de superficie. Multiplié par le nombre de véhicules circulant avec les publicités, les communes pourraient « booster » leurs recettes fiscales avec le projet.