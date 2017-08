Madagascar: Iavoloha - Rotary de l'Océan Indien chez Hery Rajaonarimampianina

Le président de la République Hery Rajaonarimampianina a reçu hier, au Palais d'État d'Iavoloha, la délégation du ROTARY conduite par le Gouverneur de District 2017-2018 du District du Rotary 9220 pour l'Océan Indien, Manoj Vaghjee.

La rencontre avec le Chef d'Etat malgache fut l'occasion pour ce dernier de discuter des grands objectifs du Rotary pour l'année 2017 à Madagascar, à savoir en premier lieu, la gestion de l'impact du changement climatique à travers la plantation d'arbres endémiques et des arbres utiles tels que les arbres fruitiers ou les plantes ornementales et en second lieu, la réalisation de projets percutants pour faire face aux grands défis de la société actuelle tels que le combat contre l'analphabétisme, l'illettrisme, mais surtout l'analphabétisme digital à travers le développement de l'informatique, du numérique ainsi que des réseaux sociaux.

Conditions de vie. Le Gouverneur de District du Rotary a pour mission principale de représenter le Rotary international, qui comporte actuellement trois millions de rotariens à travers le monde, et répartis sur 200 pays, avec 530 gouverneurs. Le district dans lequel Madagascar se trouve actuellement, est un district qui comporte sept pays différents à savoir Maurice, La Réunion, les Comores, les Seychelles, Djibouti, Mayotte et Madagascar.

Les responsables de ces pays se rencontrent au moins une fois par semaine, pour la réalisation d'actions humanitaires afin d'améliorer les conditions de vie des mères de famille et des enfants, la santé, l'éradication de la poliomyélite, l'éducation, l'alphabétisation, etc. La mission du Gouverneur, à Madagascar, est de prendre acte de toutes les actions effectuées par les clubs rotariens dans le pays. Notons qu'il va procéder à des visites dans de nombreux clubs et ceci jusqu'à la fin de l'année.