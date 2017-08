Ile Maurice: Violence au secondaire - Trois jours de suspension pour cinq élèves

Néanmoins, ce n'est pas le premier cas de violence à l'école, comme le rappelle la psychologue Leena Soobrayen. «Pour certaines personnes, cette situation est acceptable. Elles pensent que c'est un passage normal dans la vie d'un jeune et banalisent ce genre d'incidents», indique-t-elle. Et d'ajouter: «J'ai déjà recensé un cas où un enfant a raconté à ses parents qu'il a été battu à l'école. Et au lieu de le réconforter, ces derniers l'ont également réprimandé.»

À leur retour au collège, ils devront être accompagnés de leurs parents et d'une lettre d'excuses. Quant aux deux élèves qui avaient filmé la scène, ils ont également été renvoyés de l'école un jour. Mais hors de question pour ces adolescents de se tourner les pouces à la maison. Ils ont eu des exercices à faire chez eux. La victime a, elle, repris l'école normalement. Le garçon bénéficie également d'un suivi psychologique ainsi que du soutien de ses enseignants et amis.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.