Ile Maurice: Fermeture d'Avant Ltd - Réunion décisive au ministère du Travail

Interrogé par l'express, hier, mercredi 30 août, Fayzal Ally Beegun a expliqué que les ouvriers indiens n'ont plus les moyens d'acheter de la nourriture, n'ayant pas reçu de salaire depuis deux mois. Et cela, bien qu'ils aient fait des heures supplémentaires certains jours, travaillant jusqu'à 3 heures du matin pour retourner le lendemain à 8 heures, afin de rendre les commandes à temps.

Quoi attendre de la réunion prévue aujourd'hui au ministère du Travail? Le ministre Soodesh Callichurn, les représentants des employés de la défunte usine de textile Avant (Mauritius) Ltd, leur négociateur, Fayzal Ally Beegun, ainsi que leur représentant syndical, la Confederation of Free Trade Unions, seront tous présents à cette rencontre jugée décisive pour les 120 ouvriers.

