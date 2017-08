Ile Maurice: Judiciaire - Me Shameem Hamuth-Laulloo nommée juge

Elle a appris la bonne nouvelle hier après-midi, mercredi 30 août. Me Shameem Hamuth-Laulloo, Master and Registrar de la Cour suprême, a été nommée juge par la Judicial and Legal Service Commission (JLSC). Elle succède à la juge Ah Foon Chui Yew Cheong, partie à la retraite le 12 août.

La nouvelle juge prêtera serment vendredi (1er septembre) à la State House devant la présidente de la République. Elle prendra ses nouvelles fonctions le lundi 4 septembre. Cette nomination entraînera dans son sillage plusieurs mutations et promotions au sein du judiciaire, à la magistrature, au bureau du Directeur des poursuites publiques et au State Law Office.

Me Patrick Kam Sing, Deputy Master and Registrar, sera appelé à succéder à Me Shameem Hamuth Laulloo. Me Renuka Devi Dabee, présidente de la cour intermédiaire côté criminel, fera, elle, son entrée à la Cour suprême. Elle sera promue Deputy Master and Registrar.

Me Shameem Hamuth-Laulloo a prêté serment comme avocate en novembre 1994. En février 1995, elle s'est jointe au Parquet où elle a exercé pendant une année avant d'être mutée à la magistrature.

La nouvelle juge a fait le tour des tribunaux du pays avant de présider la cour intermédiaire. Puis elle a été mutée à la Cour suprême comme Deputy Master and Registrar.

D'autre part, la juge Deviyanee Beesoondoyal, affectée à la cour de médiation, fera valoir ses droits à la retraite à la fin de septembre. La JLSC devra siéger à nouveau pour lui trouver un successeur. Il est probable que ce soit Me Rajeshsharma Ramloll, Deputy Solicitor General.