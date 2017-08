Ile Maurice: La Butte - «Mo pé atann mo kas pou alé» dit un habitant

«Mo pé atann mo kas pou alé», lance Christian Benoît, qui revient du travail. Cela fait 66 ans qu'il habite à La Butte. Si sa nièce, qui vivait sur le même terrain, a déjà obtenu la compensation, lui dit toujours attendre l'argent qui lui revient. Il explique avoir reçu seulement une notice de la cour. Selon lui, tous les habitants n'obtiennent pas la même somme. «Les habitants qui sont déracinés par le projet reçoivent une compensation plus importante.» Ce que confirme Azam Rujubali, un des habitants qui fait de la résistance. Il affirme ne pas comprendre cette disparité parmi les résidents de La Butte qui ont eu l'ordre d'évacuer. «Je reçois une somme d'argent pour ma maison. Et un autre riverain qui habite un peu plus loin obtient deux fois plus que moi. Je ne comprends pas cette évaluation.»

