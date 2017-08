Pour revenir à la session spéciale qui a connu son épilogue ce 31 août 2017 sans les membres du gouvernement, Me Sankara a tenu à préciser qu'elle a été convoquée selon les prérogatives de l'Assemblée nationale, pour pouvoir rendre hommage au président Salifou Diallo et organiser ses obsèques. A la fin de la session, le 1er vice-président a tenu à « dire merci aux députés » pour leur accompagnement. « Dr Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale, nous a quittés de façon inattendue le 19 août 2017 », rappelle-t-il tout en soulignant « qu'il a mené le juste combat jusqu'à sa dernière demeure ». Comme pour encourager ses collègues à s'armer de courage, il a lancé ceci : « Nous pleurons sa disparition, car il laisse un grand vide, mais nous avons fait le serment devant sa dépouille de continuer son combat ».

La session extraordinaire durant laquelle le nouveau président de l'Assemblée nationale sera élu, s'ouvre aujourd'hui, 31 août 2017, conformément aux dispositions de l'article 88 de la Constitution. Le 1er vice-président de l'Assemblée nationale, Me Bénéwendé Stanislas Sankara, qui assure jusque-là l'intérim, a confié que « la session extraordinaire qui s'ouvre ce matin doit durer au maximum 15 jours » et va se solder par « l'élection, le 8 septembre prochain à partir de 10 h », du nouveau président de l'Assemblée nationale. Selon les dires de Me Bénéwendé Stanislas Sankara, cette élection va « se faire dans le respect des lois de la République et du règlement de l'Assemblée nationale ».

