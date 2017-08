Afrique: Nicolas Blixell nommé Directeur Régional Ericsson Afrique et Moyen-Orient

Nicolas Blixell est doté d'un pedigree impressionnant. Il est titulaire d'un master en économie financière de la School of Economics and Managementde Lund, en Suède, et d'un master en entrepreneuriat de l'université de Stockholm, également en Suède.

Il est désormais aux manettes de ce département stratégique de la multinationale qui brasse plus de 80% de son chiffre d'affaires dans ces deux zones à fort potentiel. La nomination du brillant Nicolas Blixell s'inscrit en droite ligne avec la stratégie globale commerciale d'Ericsson annoncée par les dirigeants en mars 2017. Ericsson Moyen-Orient et Afrique a annoncé la nomination, avec effet immédiat, de Nicolas Blixell au poste de responsable d'Ericsson pour l'Afrique de l'Ouest. Il devient, de facto membre de l'équipe de direction de cette région.

