Cameroun: Rentrée scolaire - Des moments difficiles pour les parents

Et de poursuivre : « Globalement, nous pensons que l'année s'annonce sous d'heureux auspices. L'année sera lancée dans le département de l'Océan dans les prochains jours, nous aimerions trouver élèves et enseignants effectivement dans les salles de classe dès le premier jour. Pour cela, nous invitons les intervenants dans cette chaîne éducative à accomplir leur tâche. Je pense que c'est faisable ». Les maçons sont attendus au pied du mur.

Les boutiques et autres librairies achalandées attendent acheteurs qui pour les gérants de ces dernières tardent à arriver. Pour certains, les moments sont difficiles, il n'y a pas d'argent. Pour les ruraux, ils attendent la vente du cacao et autres vivres pour se soumettre aux exigences de la rentrée scolaire pour les anciens élèves.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.