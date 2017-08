Sénégal: Ministère de la Santé/Ansd - Un partenariat pour renforcer l'information sanitaire

Nous avions fait beaucoup d'études parcellaires, mais une enquête nationale de ce genre, c'était la première fois que nous l'avions faite grâce à la collaboration avec l'Ansd », s'est-elle réjouie. Selon Ababacar Sadikh Bèye, directeur général de l'Ansd, cette dernière mettra à la disposition du ministère de la Santé l'expérience et le savoir pour assurer l'exécution technique des activités relatives aux axes et domaines d'intervention identifiés dans le cadre du présent accord.

« Il nous faut des chiffres, il nous faut aussi les interpréter. L'Ansd joue un rôle extrêmement important dans notre pays dans ce domaine bien précis. L'information sanitaire nous permet de ne pas décider à l'aveuglette, parce que sans données fiables, nos plans et nos stratégies vont dans tous les sens », a affirmé Awa Marie Coll Seck, ministre de la Santé et de l'Action sociale.

L'objectif est de renforcer le système d'information sanitaire. Ce partenariat repose sur trois axes majeurs: l'amélioration de la production statistique, le renforcement de capacité du système d'information sanitaire et l'amélioration de l'analyse, ainsi que l'utilisation et la diffusion des données.

Le ministère de la Santé de l'Action sociale (Msas) et l'Agence nationale de statistique et de la démographie (Ansd) ont signé, le 29 août 2017, un mémorandum d'accord pour le renforcement du système d'information sanitaire.

