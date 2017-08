Maroc/Mali: Lions de l'Atlas - Vivre deux fêtes à la fois

Le projet dévoile divers sites historiques et aspects du patrimoine culturel de la ville Plus »

En revanche, le team d'Hervé Renard sera au complet et à point sur le plan physique et moral. Il y a également le retour des « mécontents », comme le médian de l'Ajax d'Amsterdam, Hakim Zayech qui avait créé une véritable polémique dans un passé récent en annonçant le gel de sa carrière internationale tant que Renard resterait aux commandes.

Pour l'instant Ils ne capitalisent que deux petits points. Gagner ne sera pas suffisant car la qualification dépendra aussi des résultats des Ivoiriens qui avaient contraint les Lions de l'Atlas au nul à Marrakech. Les Marocains devront donc engranger encore six points et attendre les Eléphants qui, pour leur part, n'ont guère le droit à la faute.

