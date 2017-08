Sénégal: Le Hajj pour l'unité des musulmans

Message du guide spirituel de la communauté chiite Mozdahir Chérif Mohamed Aly Aidara à l'occasion de la célébration de la Tabaski ( Eid al Adha)

Dieu le Très Haut a dit que le Hajj s'accomplit à une période déterminée de l'année. Le Hajj un acte d'adoration, un retour vers la direction (Qibla) de l'Islam et des musulmans, par l'orientation vers la Kaaba qui est la maison de Dieu. Cette maison vers laquelle s'inclinent les cœurs des croyants. Cet acte d'adoration s'accomplit nécessairement dans l'unité, la solidarité, la paix et la coopération entre les musulmans qui convergent vers leur centre unique qui est la Kaaba.

Le Très Haut a dit en s'adressant à son Prophète Ibrahima (AS) : « Appelle les hommes au hajj, ils viendront à toi à pied ou sur toutes sortes de montures.

Ibrahima (psl) était, en ce moment-là, l'Imam, c'est-à-dire le Représentant d'Allah sur terre chargé de la direction de son temps comme le confirme le verset suivant : « Lorsque son Seigneur éprouva Abraham par certains ordres, et que celui-ci les eut accomplis, Dieu dit : "Je vais faire de toi un Imam pour les hommes. "Abraham dit : "Et pour ma descendance aussi ?" " Mon alliance ne concerne pas les injustes." (Baqara,) Tous les hommes de cette époque étaient sous l'autorité suprême d'Ibrahima (psl).

Nous constatons ainsi l'inséparabilité entre l'Imamat, c'est-à-dire l'autorité suprême, et la Qibla des musulmans. Cette relation est consubstantielle, intrinsèque, solide et profonde.

En outre, la Kaaba notre Qibla a un lien ombilical, avec les douze Imams Infaillibles successeurs désignés de notre Prophète et membres de sa sainte famille purifiée (Ahloul bayt). Le Dernier Messager d'Allah l'a annoncé dans son discours -testament lors de son pèlerinage d'adieu à Ghadir Khoum.

Ghadir Khoum est un endroit aride, désertique et très chaud qui a tout pour ne pas être une oasis paisible. D'aucuns disent qu'on pourrait même y griller de la viande sous la seule chaleur du soleil.

C'est dans un pareil endroit que le Prophète (P) a demandé à sa suite d'observer une halte pour qu'il leur parle. On imagine alors qu'il avait quelque chose de vraiment important et urgent à leur communiquer. Le Prophète (pslf) fit dresser une chaire faite à base de selles de chameaux. Il demanda ensuite à Bilal de faire l'appel (hayya ala khaïril amal = ô gens accourez à la meilleure des actions) pour rassembler les gens aussi bien les devanciers que les retardataires, soit en tout plus d'une centaine de milliers de personnes. Il tint l'Imam 'Ali (psl) à sa droite, lui arrangea son turban noir et lui souleva le bras droit en tenant ce langage aux gens : « Vous croyez qu'il n'y a de dieu que Dieu, que Mouhammad (P) est Son messager et Son Prophète, le Paradis et l'enfer sont des vérités, que la mort et la résurrection sont certaines, n'est-ce pas ? »Ils répondirent tous : «Oui, nous le croyons ! » Il les informa alors qu'il sera bientôt rappelé par son Seigneur, puis il prononça cette adjuration : « Celui dont je suis le Maître Ali aussi est son Maître. Que Dieu soutienne ceux qui soutiennent Ali et qu'Il soit l'Ennemi de ceux qui sont les ennemis d'Ali. » Omar et Abu Bakr firent partie des premiers à féliciter l'Imam Ali (psl). Omar le fit en ces termes:« Bakhin! Bakhin! (Soit Bravo!) Tu es devenu le maître de tous les croyants et croyantes.» Allah voulait nous indiquer la place de cette autorité suprême qui est l'Imamat et sa nécessité pour l'acceptation de tous nos actes d'adoration. Un autre signe est le fait que l'Imam Ali (Psl) le seigneur des Imams et des Saints est né à l'intérieur de la Kaaba, qui est la direction du Hajj et le point d'orientation de tous les musulmans dans la prière.

Les musulmans doivent donc pousser la réflexion et faire une prise de conscience et reconnaître le rôle et la fonction des Imams infaillibles dans la préservation de l'Islam Originel. C'est à partir de ce travail que l'unité des musulmans se réalisera. la compréhension des sens philosophique et spirituel du Hajj, nous éviterait de nous excommunier les uns les autres.

De ce fait, les musulmans seraient tous ensemble sur une même ligne et deviendraient une seule communauté, à l'image de leur Qibla unique, et de leur Imam.

Le Prophète (pslf) en nous laissant comme héritage le Coran et sa sainte famille nous édifiait sur le fait que ces deux Références complémentaires seront avec nous jusqu'à la fin des temps, pour exercer leur autorité en tout temps et tout lieu. Le sens de « Ils viendront à TOI » dans le verset précité, s'adresse d'abord au Prophète Ibrahima (psl) en tant qu'Imam de son temps, ensuite aux Prophètes, ceux d'entre eux qui étaient Imam de leur temps et après à notre Prophète et aux Imams infaillibles de sa sainte famille et qui sont ses successeurs. Ce verset aujourd'hui s'adresse à l'Imam du temps, qui a en charge l'appel de son ancêtre Ibrahima (psl), Celui de son grand père le Prophète et celui de ses pères les Imams Infaillibles. Cet Imam dont le Prophète a annoncé la venue est le douzième Imam et le Mahdi (psl). Il va réunifier toute la doctrine et les pratiques cultuelles par l'abolition de de toutes les écoles juridiques de toutes les confréries et de tous les sectes en restaurant l'Islam originel : un Islam d'amour, de paix, de tolérance, de partage et de progrès. Il gouvernera la terre par la justice et l'équité après qu'elle fut gouvernée dans l'injustice et l'iniquité. Cependant Dieu a prévu la préservation de Son Message puisqu'Il dit à propos du Prophète de l'Islam (P) et des autres prophètes: «Mouhammad n'est qu'un Messager; des Messagers ont vécu.

avant lui. Retourneriez-vous sur vos pas, s'il mourait ou s'il était tué? Celui qui retourne sur ses pas ne nuit en rien à Dieu.» (Ali-'Imrân, 3 : 144). Ainsi donc Dieu lui a désigné comme successeurs des hommes tout aussi exceptionnels que les prophètes (P). Il est clair, en effet, que seul un homme doté au moins des mêmes qualités que celles du Prophète (pslf) peut lui succéder dans l'exercice des deux.

pouvoirs temporel et spirituel afin d'assurer la pérennité de l'Islam. Ces successeurs désignés par Dieu Lui-même sont les Imams (P).Si certains dirigeants de l'Islam, après la mort du Prophète (pslf), ont échoué, et ont eux-mêmes reconnu leur échec, c'est parce qu'ils ont pris le pouvoir, sans réunir les deux dimensions nécessaires, qui sont indissociables. Leur ignorance des prescriptions a été à l'origine de graves déviations. L'Imam infaillible (P) étant le dépositaire du Message, il détient et exerce des pouvoirs de puissance divine sans toutefois apporter un nouveau Message ou une nouvelle Religion. Citons à ce propos le Coran :« Nous en fîmes, parmi eux, des Imams qui guident par Notre Commandement, car ils ont enduré, et ont la certitude éprouvée de Nos Signes. » (As-Sajda, 32 : 24) « Nous en fîmes des Imams qui guident par Notre Commandement. » (Al-Anbiyâ, 21 :73) « Le jour où Nous appellerons tous les hommes par leur Imam... » (Al-'Isra, 17 : 71)

« Nous lui avons donné, par surcroît, Isaac et Jacob, dont Nous avons fait des justes. Nous les avons établis comme des Imams qui dirigent les hommes selon Notre ordre. Nous leur avons inspiré des œuvres bonnes. » (Al Anbiyâ, 21 : 72 et 73).«Et Nous avons fait une direction pour les fils d'Israël. Nous avons suscité des Imams pris parmi eux. Ils les dirigeaient sur Notre ordre, quand ils étaient constants et croyaient fermement à Nos signes. » (Sajda, 32 : 23 et 24).

.L'Imam (P), successeur du Prophète (pslf), est alors infaillible car il est le Pôle (Al khoutbou Zamàn ) de jonction des deux Lignes du Khilafa et du Témoignage; il doit conduire le changement sans en être l'objet c'est-à-dire sans être ni avoir jamais été influencé par les normes de la Jahiliya qu'il combat. Pur de tout pêché présent ou passé, il est préservé de l'erreur par Dieu et maîtrise la science prophétique, le Savoir et la Connaissance qui permettent de diriger les affaires de la Oumma.

Il est dès lors indispensable, pour toute personne, d'approfondir la réflexion et la recherche sur le lien qu'il y a entre le Hajj et l'Imam après ce qui a été rapporté du Prophète MOUHAMMAD (pslf) « Celui qui meurt sans connaitre l'Imam de son temps, meurt de la mort de la Jahiliya ».

Avant l'avènement du douzième Imam, le Mahdi (psl) ,il incombe à tout croyant sincère d'œuvrer à la réalisation de ces idéaux d'amour, de paix, de tolérance, de partage et de progrès dans la fraternité et l'unité d'action au lieu de perdre du temps dans des querelles stériles comme celles concernant le croissant lunaire. La fête de Tabaski s'étale sur trois jours. A défaut d'un consensus, tout un chacun est libre de la célébrer valablement le jour qui lui convient parmi ses trois.

Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur nous et bonne fête de Tabaski à tous