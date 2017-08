Afrique: Le Nigeria ne vise que la victoire

interview

Le Nigeria joue gros sur ses deux matches contre le Cameroun, le premier vendredi 1er septembre à Uyo.

Confortablement installé dans le fauteuil de leader du groupe B avec quatre points d'avance sur le Cameroun précisément et cinq points sur le duo Zambie - Algérie, il peut se rapprocher, voire se qualifier pour Russie 2018, à condition d'une double victoire.

Ce sera un match explosif prévient l'attaquant du KAA Gent (Belgique), Moses Simon, un match pour les costauds.

L'équipe, dit-il à cafonline.com, va se donner à fond pour relever le défi des Lions Indomptables. Tous les Nigérians rêvent d'être en Russie l'année prochaine. Pas besoin de motiver la troupe de Gernot Rohr, elle est toute entière concentrée sur une victoire.

A quoi pense-t-on à la veille d'un tel rendez-vous ?

A la victoire, aux trois points. Nous voulons poursuivre notre série afin de conserver la tête du groupe et faire de grandes enjambées vers la Russie. Non, rien de plus que la victoire !

On vous sent en pleine confiance

Ma confiance vient de l'attitude générale de l'équipe. La volonté est là, la qualité du groupe aussi malgré quelques forfaits pour blessures, celle de notre gardien Daniel Akpeyi (qui sera remplacé par Ikechukwu Ezenwa du club nigérian Ifeanyi Ubah) qui est survenue après celle de mon camarade Alex Iwobi (Arsenal). Cela n'a pas entaché le moral de l'équipe

Le Cameroun est un adversaire redoutable, le champion d'Afrique en titre.

Nous n'étions pas à la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon lorsque le Cameroun a remporté le trophée, mais nous les respectons en tant que champions africains.

Nous devons donner, tout ce que nous avons dans les tripes pendant nos deux confrontations à commencer par celle d'Uyo. Nous devons jouer ensemble en équipe. Je crois qu'en ce moment nous avons une très belle équipe.

La dernière rencontre des deux équipes il y a deux ans avait vu les Super Eagles dominer les Lions Indomptables (3-0). Est-ce que ce résultat peut servir de référence.

Non. D'abord c'était un match sans enjeu. Ensuite c'était il y a un peu moins de deux ans. Enfin les deux équipes n'étaient pas les mêmes. Là, l'enjeu est énorme et l'envie de gagner est encore plus forte.

Le Nigeria enregistre le retour de son capitaine John Obi Mikel après une blessure.

Nous sommes heureux de retrouver notre leader. Sa présence seule est un coup de pouce important pour l'équipe et une motivation supplémentaire.

La pression sera énorme à Uyo et dans tout le pays. Partis comme nous le sommes avec nos six points, notre pays ne comprendrait pas et, je crois, n'accepterait pas un échec.