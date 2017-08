Cote d'Ivoire: Après la mort de Ouattara Alassane - La population engage un dialogue communautaire pour renforcer la cohésion sociale

Suite à la mort de l'élève Ouattara Alassane qui a été suivi par des violences à Gonaté, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Daloa, le ministère de la Femme, de la protection de l'Enfant et de la Solidarité, en collaboration et avec l'appui financier de l'UNFPA organise du 29 au 31 août 2017 à l'école primaire de Gonaté le dialogue intercommunautaire en l'endroit des leaders communautaires, des guides religieux, des cadres, des élus, des femmes et des jeunes de Gonaté.

La cérémonie d'ouverture qui a eu lieu le mardi 29 août dernier a été l'occasion pour le directeur national de la Cohésion sociale et de la Solidarité, Michel Séka de rappeler que les récents événements qu'a connus Gonaté expriment la négation de la vision du vivre ensemble. Comme suite à ces événements, a-t-il expliqué, le ministère de la Femme, de la protection de l'Enfant et de la Solidarité a dépêché une mission à Gonaté afin de rencontrer les différentes parties où ces derniers ont souhaité au terme de cette rencontre d'écoute l'organisation d'un dialogue communautaire.

Se félicitant de l'implication des autorités administratives, les guides religieux, les leaders d'opinion et l'ex-ministre Léopoldine Coffie Tiézan qui ont œuvré à circonscrire la violence à Gonaté en s'inscrivant dans une dynamique de tolérance et de coexistence pacifique afin de trouver des solutions durables aux crises à répétitions à Gonaté, généralement à la fin de l'année scolaire, il dira : « votre présence massive à cet atelier rassure l'avenir prometteur de cette localité en ce qui concerne la paix et la cohésion sociale. »

Pour la première responsable de la direction de la Femme, de la protection de l'Enfant et de la Solidarité dans le Haut-Sassandra, Mme Soro Née Mangouah Laurette, ce dialogue intercommunautaire a pour objectif général de renforcer les processus de réconciliation et consolider la cohésion sociale à Gonaté : « ce présent atelier permettra d'avoir des recommandations en ce qui concerne la cohésion sociale qui a été troublée à Gonaté. » a-t-elle indiqué.

Au nom des cadres de Gonaté, l'ex-ministre Léopoldine Coffie Tiézan a pris l'engagement de faire un suivi des engagements qui seront pris par les populations. Puis de poursuivre : « cet atelier permettra aux jeunes et aux femmes de notre circonscription d'aider leurs enfants à comprendre qu'aujourd'hui l'oisiveté ne paye pas. » Et d'ajouter : « nos enfants sont dans la perdition. Aujourd'hui, nos jeunes sont avides d'argent. Ils veulent être riche et tout avoir sans rien faire », a-t-elle dénoncé. Avant d'indiquer : « qu'il faudra pallier ces maux qui touchent la jeunesse ivoirienne en mettant un point d'honneur sur la délinquance juvénile. »

Pour sa part, elle s'est engagée à être le relais du ministère auprès de ses parents pour permettre « à nos enfants d'avoir le sens du civisme et leur inculquer ce que c'est la paix ». Avant de rappeler qu'elle a été toujours à la tâche pour préserver la paix et la cohésion sociale à Gonaté en étant et en demeurant un modèle pour la jeune génération. D'où son invitation à cette jeunesse en les invitant au travail car « sans la paix et une jeunesse responsable, il ne peut y avoir de développement. ». Enfin, le sous-préfet de Gonaté, Ouattara Issa, avant l'ouverture de ce dialogue communautaire a remercié le directeur de la Cohésion sociale pour les efforts consentis en vue d'aider sa circonscription à jeter les bases de sa cohésion sociale.

« C'est une occasion unique de poser les jalons de nos rêves, car chacun a mûri de bonnes ambitions pour notre circonscription. » Puis de renchérir : « ces crises sont, certes, inévitables dans toutes nos sociétés, cependant nous avons obligation de faire en sorte que le mécanisme de règlements locaux soit le moyen de leur résolution. », a-t-il souhaité.

Pour rappel, à l'occasion de la cérémonie d'excellence organisée le samedi 03 juin 2017 dernier au Collège moderne de Gonaté, l'élève Ouattara Alassane a été mortellement poignardé par un autre élève autochtone Gouro. En représailles, les jeunes de la communauté malinké ont lancé une attaque contre les autochtones Gouro dans la journée du dimanche 04 juin 2017 faisant des blessés et plusieurs dégâts matériels.