Sénégal: Promotion de la destination touristique du pays - L'amélioration du contenu web prônée

Abondant dans le même sens, Seydina Mouhammed Ndiaye, web analyste Afrique Francophone de Jumia Travel affirme que le contenu web est souvent déterminant dans le choix des touristes des pays à visiter. Chaque année, entre 1 et 10 millions de recherches sur le Sénégal sont recensées et plus de 940.000 personnes font des recherches sur « Sénégal destination touristique ». «Il est important d'avoir du contenu attractif pour convaincre ces prospecteurs», insiste le web analyste, soutenant qu'il est décisif avec le concept e-tourisme de mettre en ligne un contenu de qualité pour que cela soit référencié par Google au lieu d'avoir des informations négatives sur le Sénégal chaque fois qu'on fait des recherches sur la destination du pays. M. Ndiaye indique que pour un bon contenu sur la destination touristique du pays, il faut que l'Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt) mais aussi tous les acteurs touristiques mettent dans le web des textes descriptifs sur les sites touristiques, un contenu d'images, des vidéos, entre autres.

Ismaël Cabral Kambel, responsable des relations publiques de Jumia Travel en Afrique de l'ouest soutient qu'on ne peut plus parler de promotion touristique sans parler d'Internet où il y a un flux d'informations sur les destinations. «Il faut intégrer internet dans la stratégie de promotion touristique du Sénégal. Nous devons améliorer davantage le contenu web et s'appuyer là-dessus pour faire la promotion touristique. Il y a une possibilité pour le secteur du tourisme au Sénégal de profiter d'un contenu web amélioré», estime M. Kambel.

