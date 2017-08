Cameroun: Les premiers leaders anglophones libérés

La troisième personnalité concernée est un ancien magistrat à la Cour suprême, mis à la retraite pendant sa détention et qui n'a d'ailleurs jamais été jugé. Il est détenu au secrétariat d'Etat à la Défense depuis plus de sept mois et il est rentré chez lui ce matin.

Deux d'entre eux devaient comparaître justement ce jeudi matin : l'avocat Agbor Balla et l'universitaire Fontem Neba étaient jugés pour terrorisme et incitation à la sécession.

