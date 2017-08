Maroc: SM le Roi adresse des messages de félicitations aux Chefs d'Etat des pays islamiques à l'occasion de l'avènement de l'Aïd Al-Adha

Rabat — A l'occasion de l'avènement de l'Aïd Al-Adha, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, a adressé aux Chefs d'Etat des pays islamiques des messages de félicitations dans lesquels le Souverain exprime Ses vœux les meilleurs, priant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion en les comblant de Ses bienfaits et d'accorder à leurs peuples frères davantage de progrès et de prospérité.

Dans ces messages, Sa Majesté le Roi souligne notamment qu'"en cette occasion bénie, notre Oumma est appelée à méditer la portée symbolique de ce rite majeur de l'Islam, qui couronne la période du pèlerinage à la Mecque.

Acte de dévotion hautement spirituel, cette célébration est l'occasion pour les fidèles de gagner les bonnes grâces du Seigneur en s'imprégnant des valeurs de notre sainte religion, qui prône la fraternité et la concorde, et qui exhorte à la patience, l'altruisme, l'entraide et la solidarité".

SM le Roi affirme aussi que "l'attachement à ces nobles idéaux est à même de permettre à la Oumma islamique d'aller de l'avant dans sa quête de l'unité, de la complémentarité et de la prospérité, dans un climat empreint de sécurité, de quiétude et de stabilité".

Le Souverain a prié le Très-Haut de "nous inspirer tous, dirigeants et peuples, sagesse et clairvoyance dans l'action inlassable que nous menons pour la réalisation des aspirations de notre Oumma à la grandeur et à la gloire, afin qu'elle puisse assumer pleinement son rôle civilisationnel dans la promotion des valeurs universelles d'ouverture, de dialogue et de coexistence entre les peuples et les cultures".