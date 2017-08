Ile Maurice: Avant (Mauritius) Ltd - Redéploiement et rapatriement pour les ouvriers indiens

L'usine Avant (Mauritius) Ltd, à Quatre-Bornes, a fermé ses portes vendredi dernier, laissant 187 ouvriers indiens et mauriciens sans emploi. Ces derniers n'ont pas touché de salaire pendant deux mois environ. Le patron de l'usine, un ressortissant indien, a quitté le pays deux semaines avant sa fermeture.

Le reste regagnera la Grande péninsule. Un accord a été trouvé entres les représentants des 116 ouvriers indiens de la défunte usine de textile, Avant (Mauritius) Ltd, et le ministre du Travail, Soodesh Callichurn, ce mardi 31 août. Fayzal Ally Beegun et Suraj Ray, président de la Confederation of Independent Trade Unions, étaient aussi présents à cette réunion.

