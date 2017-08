Burundi: Yaga, un oasis au milieu du désert

1965, 1972, 1988, 1993 et plus récemment 2015, l'histoire Burundi a connu bien des dates sanglantes, avec leurs… Plus »

En 2015, bien qu'étant opposés sur certains points, ils ont pris la résolution de monter dans un seul wagon, « Yaga ». Ils ont donné de leur temps, oubliant leurs origines, pour inventer un monde fraternel et porter loin la voix de toute une génération. Tout indiquait qu'ils avaient tous un passé différent, des opinions contraires, des niveaux d'études qui auraient pu les séparer pour toujours. Unis par « la passion du blogging » et « le respect mutuel », ils sont devenus en quelques mois de vrais amis pour un Burundi libre, adoptant tous un langage « constructif » qui mettait en évidence l'existence de l'esprit de tolérance.

Tout un phénomène! Pendant que certains se lançaient des injures et des propos haineux, ils ont su développer, malgré eux, un langage responsable dans le but de promouvoir un débat constructif qui était déjà étouffé par le climat politique qui régnait.

Copyright © 2017 YAGA. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.