Sénégal: Etudiantes et mères au campus universitaire - Une ambition, deux fardeaux

A l'université Cheikh Anta Diop, les mamans-étudiantes se battent difficilement pour allier études et maternité. Le cœur d'une mère ne pouvant tolérer son bébé loin d'elle, elles sont dans un dilemme total. Non prises en charge par les services sociaux du campus, elles se faufilent entre les mailles pour rester avec leurs petits bouts de choux.

A la chambre 45 du pavillon F à la cité Claudel, le désordre est total. Des matelas superposés à même le sol. Une étagère remplie de bouteilles, d'ustensiles de cuisine et de pots de céréales. Des habits accrochés à une corde fixée au bord de la fenêtre arrêtent les rayons de soleil. D'un côté, deux filles sont allongées sur les lits et dorment profondément. De l'autre, une étudiante s'occupe de son bébé. Assise sur un matelas, un pot de poudre blanche à la main, elle verse son contenu sur ses paumes et l'étale sur le dos de l'enfant en le massant. C'est une « étudiante-mère » qui loge avec son enfant au campus.

Dans une autre chambre, sous cette chaleur étouffante, une fillette toute souriante vient de sortir du bain. A part un fascicule de cours de géographie posé sur le lit, rien ne renvoie aux études. Une poupée multicolore en forme de grenouille, des jouets, des paquets de couches à jeter trainent sur le sol. Contrairement à beaucoup d'étudiantes-mères de la cité universitaire Aline Sitoe Diatta, Ndeye Arame (nom d'emprunt), étudiante-maman, en deuxième année de Géographie, accepte de se confier. « C'est difficile de vivre dans les pavillons avec un bébé. Pour sa prise en charge, il faut acheter des couches à 3 000 Frs Cfa, le paquet. Et il en faut trois pour le mois. Le lait et les céréales pour le bébé aussi, sans compter notre propre nourriture. Cela exige beaucoup de dépenses. La bourse ne couvre même pas la moitié de nos besoins », affirme-t-elle, l'air pensive.

La vie des étudiantes-mamans au campus n'est pas de tout repos. Elle nécessite des moyens financiers adéquats et la bourse de 36 000 Fcfa semble dérisoire. Pour la garde des enfants, pendant qu'elles suivent les cours, certaines filles prennent des nourrices ou sollicitent l'aide des amies à leurs heures libres. Aussi, Ndeye Arame, a-t-elle fait venir sa petite sœur, du village, pour la soutenir. Etant donné que les services de restauration interdisent d'emporter, hormis le petit déjeuner, les plats dans les chambres, elle achète ses repas, en dehors du campus. Cela varie entre 700 et 1000 FCfa le plat. Ses dépenses s'en trouvent alourdies jusqu'à 5000f par jour. A part la bourse, elle reçoit le soutien de son mari enseignant à Ndioum. Il assure ses besoins et ceux de son enfant.

A l'image de Ndeye Arame, beaucoup d'étudiantes-mamans font d'énormes sacrifices pour allier études et prise en charge de leur enfant. Pendant ce temps, le Coud verrouille presque toutes ses portes à ces braves nécessiteuses. Elles se sentent discriminées dans l'attribution des lits. Une convention de logement couvre un lit réservé pour deux personnes. Le Coud a donc un prétexte solide pour refuser l'octroi d'une place aux personnes qui ne peuvent partager un lit à deux. Les étudiantes-mamans sont donc presque exclues du droit au logement. « Pour être logée au sein du campus, il a fallu que je voie le directeur du Coud en personne car les services de l'hébergement avaient refusé, à cause du bébé. Et comme c'est le maire de Ndioum, notre localité, il a accepté de me donner un lit. En plus, je devais encore avertir mes colocataires avant de m'installer », raconte, Ndeye Arame, mère de la fillette.

A l'Ucad, il est fréquent de rencontrer des enfants jouant dans les couloirs des pavillons ou de jeunes mères portant un bébé au dos. Elles sont obligées de garder ces petits près d'elles jusqu'au sevrage. Devant le hall du Pavillon E, une jeune maman dorlote son bébé sur le dos en faisant des va-et-vient. Elle refuse de donner des explications poussées sur sa présence au campus avec un nouveau-né. « Je suis juste venue passer mes examens qui doivent durer une semaine seulement, » lance-t-elle, le regard méfiant.

Difficile cohabitation

La plupart de ces cas sont originaires de villages reculés. La vie étant très chère à Dakar, elles n'ont pas souvent les moyens de prendre une chambre et une nourrice en ville. Le campus, malgré toutes les difficultés qu'on y rencontre, reste la seule solution. Pourtant, cette cohabitation avec les autres étudiantes pose de réels problèmes. Les études exigent quiétude et tranquillité. La présence des enfants dans les chambres peut déranger. L'hygiène n'est pas toujours respectée. Certaines colocataires se plaignent. « Ce n'est pas facile de cohabiter avec une maman. Parfois, les pleurs nous empêchent de dormir. Les couches trainent partout. Les enfants, à cet âge, sont de nature turbulents et gâchent tout sur leur passage», confie une étudiante qui préfère garder l'anonymat. Même si certaines se désolent de cette cohabitation, d'autres apprécient la présence de ces bouts de chou. En tant que futures mères, elles tolèrent et participent même à la garde des enfants. C'est la chance qu'a la petite Soukeyna, star du Pavillon F. Elle a même été surnommée bébé F. Résultat, sa petite maman reçoit des visites bienveillantes et attentionnées.

Les étudiantes-mères éprouvent aussi d'énormes difficultés pour la santé de leurs enfants. Ils ne sont pas pris en charge par le centre médico-social. Pour les vaccinations et autres soins, les mamans sont obligées d'aller en ville, dans les structures de santé. Face à tous ces problèmes, les services du Coud semblent fermer les yeux et avancent des arguments peu pertinents pour priver ces jeunes mamans de tout. Celles-ci n'ont qu'un seul souci: que la maternité ne constitue pas un obstacle à leur réussite dans les études.

Saliou Diagne, chef du service social du Coud : « Le règlement interdit que des étudiantes soient logées dans le campus avec leurs enfants »

Selon Saliou Diagne, chef du service social du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (C.O.U.D), il est formellement interdit par le règlement du Coud de loger dans le campus avec des enfants. Il précise qu'auparavant, il y'avait un dispositif de prise en charge des enfants comme des garderies à l'époque où les pavillons des mariés étaient encore ouverts. Mais depuis 1994, avec les ajustements structurels et la restriction des budgets de l'éducation, il n'est plus possible de subventionner de tels programmes d'aide aux étudiants. Ainsi, avec la suppression de ces subventions, le règlement du Coud interdit, depuis lors, que des étudiantes soient logées dans le campus avec leurs enfants.

Cependant, affirme toujours le chef du service social, pour ce qui concerne le traitement, tous les étudiants ont les mêmes droits. Le Coud prend en charge leurs problèmes, qu'ils soient d'ordre moral, social ou financier. Il facilite également l'accès à la restauration, au logement et à la prise en charge médicale. Mais, il n'y a aucune mesure prise dans le sens d'aider les étudiantes en situation de maternité. Néanmoins, lorsqu'il est soumis au Coud des cas d'urgence de ce genre de la part d'un étudiant, le service social fait le nécessaire pour lui apporter de soutien, selon les moyens disponibles. Selon M. Diagne, le service social a conscience des méfaits que peuvent entrainer la charge d'une maternité sur les études. C'est pourquoi, son équipe et lui font leur devoir d'apporter leur soutien aux étudiantes. Mais il n'est nulle part prévu, dans les textes, ni dans les budgets, la prise en charge des enfants d'étudiants.