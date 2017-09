Congo-Kinshasa: Malaise au sein de l'administration de l'Environnement - La tête du nouveau SG mise à prix

Le temps ne se prêtant pas à la distraction, il serait mieux que tous les cadres et agents du secrétariat général de l'Environnement et Développement durable unissent leurs efforts derrière son SG pour relever le défi de faire rayonner un secteur aussi important que celui de l'environnement.

En prenant l'initiative d'assainir la gestion de l'administration et des projets affilés à l'environnement, le nouveau SG s'est attiré la foudre des aigris qui excellent dans la dilapidation des fonds publics. En ce temps de reconstruction nationale, le gouvernement ne doit pas céder aux bruits de sirène d'un groupe d'imposteurs. C'est le moment d'accompagner le SG Katsuva dans son action d'assainissement des mœurs au sein de l'administration centrale de l'Environnement et Développement durable.

Selon des investigations menées par un groupe de journalistes, dont une copie est parvenue à notre Rédaction, c'est la lettre n° 1739 du secrétaire général datant du 18 août 2017, par laquelle il instruisait les directeurs et coordonnateurs de projets de communiquer tous les numéros des comptes bancaires et faire rapport sur leurs respectifs états de financement et de gestion, qui a créé la panique au sein de l'administration de l'Environnement. Qui se sent morveux se mouche, dit-on. Ceux qui ont trempé dans la magouille ont donc trouvé l'occasion de s'en prendre au SG dans sa lutte contre les antivaleurs.

Dans le camp des « aigris », des boucliers se sont levés avec une agilité déconcertante. Le fait pour le ministre de l'Environnement de porter son dévolu sur l'actuel secrétaire général Matthieu Katsuva Kilala a profondément bouleversé le camp des conservateurs. Des réunions parallèles se tiennent dans le but de le salir. Ces détracteurs ont poussé leur nocivité jusqu'à avancer des allégations sans preuves, notamment celles qui font croire que l'actuel SG serait « très malade, affaibli et incapable d'apposer sa signature au bas du signataire ».

Depuis la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante au sein du secrétariat général de l'Environnement, le vieux de démon de la haine et de la calomnie a refait surface. Et le nouveau SG Katsuva essuie toutes les flèches empoissonnées.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.