Cameroun: La justice au service du développement

Par vagues de 20, ils se sont engagés devant la Haute juridiction - c'est une exigence qui date de mars 1995 - à servir en toute impartialité, intégrité et loyauté, en prenant en compte la dignité d'autrui et en observant le droit de réserve.

Pour ces deux, tout comme pour tous les autres promus (ils sont conseillers et avocats généraux), Luc Ndjodo s'en est référé à l'écrivain français Emile Zola, pour relever l'indissociable corrélation entre le travail attendu de ces hommes de droit et l'émergence du Cameroun : « La vérité et la justice sont souveraines, car elles seules assurent la grandeur des nations », a-t-il relevé.

Avant lui, le procureur général près la Haute cour, Luc Ndjodo, parlant dans ses réquisitions du président de la Chambre judiciaire, Epuli Mathias Aloh, et du premier avocat général, Yap Abdou, nouvellement nommés, les a présentés comme des magistrats ayant toujours fait preuve d'abnégation, d'objectivité et de compétence, partout où ils ont été appelés à servir.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.