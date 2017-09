Cameroun: Miss Cameroun - La finale désormais en décembre

La suite des sélections régionales passera par le Grand Ouest (Nord-Ouest, Ouest) le 2 septembre, puis par le Sud-Ouest (23 septembre), le Littoral (30 septembre), le Sud (21 octobre), l'Est (28 octobre) et enfin par le Centre le 4 novembre prochain. Tout ceci pour aboutir à la finale nationale le 30 décembre à Yaoundé.

Le succès de cette première étape annonce les couleurs pour la suite des opérations. « Les candidates étaient plus nombreuses cette année que lors des éditions précédentes dans cette partie du pays, et nous avons été reçus de manière formidable par les autorités de la région du Nord », affirme la responsable du Comica.

Et pour montrer que ce gros changement de programme n'effraye personne au Comica, les sélections régionales ont déjà été lancées. Le 12 août dernier, le Grand-Nord (Extrême-Nord, Nord et Adamaoua), a ouvert les hostilités. C'est à l'Hôtel Bénoué de Garoua que les premières prétendantes à la couronne 2018 ont été dénichées.

Elle affirme cependant que cette tempête n'a rien enlevé à l'esprit du concours, aux activités du Comica et aux relations avec le comité Miss Monde. « Le concept Miss Cameroun reste très couru », souligne-t-elle. D'ailleurs, Miss Cameroun prépare déjà le concours Miss Monde prévu en décembre prochain en Chine. Le soutien des Camerounais et des partenaires est la seule préoccupation de l'heure, garantit le Comica.

Ces modifications brusques de calendrier ne sont-elles pas incitées par l'épisode du 26 janvier dernier, avec la destitution de la Miss élue en juillet 2016, Julie Cheugueu, et son remplacement par Ange Michèle Minkata, alors 4e dauphine ? Réponse : « Notre objectif est que Ange Michèle Minkata, Miss Cameroun 2016-2017, profite de la totalité d'un an de mandat, puisque c'est en janvier qu'elle a reçu la couronne », rappelle Ingrid Solange Amougou.

Le comité Miss Cameroun veut se donner de l'air. Exit la formule bien connue de tous depuis sa toute première édition en 2002, avec des sélections régionales en début d'année et une finale nationale au mois de juillet. A présent, la grande finale de Yaoundé se déroulera au mois de décembre, le 30, plus précisément.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.