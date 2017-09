Cameroun: 4 milliards pour rouvrir les écoles fermées à cause de Boko Haram

Il s'agit notamment des écoles et collèges situés dans les départements de Logone et Chari, Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga, qui sont la cible des attaques terroristes.

A en croire le gouvernement, une soixantaine d'établissements scolaires publics et privés de la région de l'Extrême-nord fermés à cause des attaques de la secte terroriste nigériane Boko Haram seront fonctionnels dès lundi, le 4 septembre 2017, date de la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national.

Cette décision du chef de l'Etat camerounais Paul Biya est intervenue au terme de la sixième commission du Comité interministériel chargé d'examiner des propositions des organisations syndicales de l'enseignement maternel, primaire et secondaire « pour une rentrée scolaire effective et efficiente dans tout le pays le 5 septembre 2017».

En vue de permettre la réouverture et le fonctionnement des établissements scolaires fermés en 2014 à cause des exactions terroristes dans la région de l'Extrême-nord, a appris jeudi APA de sources concordantes.

