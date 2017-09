Cameroun: Tabaski - Demain, la fête

Se passer du mouton. Il n'y aura pas non plus de vêtements neufs cette année : les enfants porteront ceux de la fête de Ramadan qui sont encore en bon état. Ce qui compte, c'est de faire partie de la fête », explique-t-il. La fête du mouton n'est cependant pas une simple tradition religieuse.

Les emplettes ne sont pas en reste. « L'essentiel a été fait. Je me suis approvisionnée en poisson, viande, tubercules et autres produits vivriers. Il ne reste que quelques produits comme les fruits que je vais acheter demain », assure Mariam, mère de famille.

A son domicile, les choses commencent à prendre forme pour la célébration de la fête de la Tabaski, demain. Toute la famille a déjà le cœur à la célébration. La maisonnée est en train d'être passée au peigne fin. Les mauvaises herbes sont coupées. Pour être beau le jour-J, les parents de Rama et de Nabil n'ont pas lésiné sur les moyens. Boubous, samara et autres parures ont déjà été achetés et les têtes bien coiffées.

