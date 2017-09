Cameroun: Eliminatoires Mondial 2018 - Les Lions en route pour Uyo

Le Cameroun compte quatre victoires dans l'ensemble, pour six matchs nuls. A Hugo Broos et son groupe d'aller chercher la cinquième victoire ou le septième match nul en déplacement. Le but du groupe est de décrocher au moins quatre points sur l'ensemble des deux rencontres (demain et lundi 4 septembre). Les Lions veulent continuer de respirer dans ces éliminatoires.

Les Nigérians sont au top du groupe B des qualifications zone Afrique avec six points, aucun match perdu jusqu'ici, devant le Cameroun, dauphin (deux points) et deux matchs nuls. « Le coach a dit pas d'interview ». Les coéquipiers de Benjamin Moukandjo doivent renouer avec la concentration maximale qui a animé le groupe en janvier au Gabon, lors de la 31e édition de la coupe d'Afrique des nations dont ils détiennent le trophée. Toutes compétitions confondues, l'on dénombre 20 rencontres Cameroun-Nigeria.

