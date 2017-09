Afrique: Comment trois burundais, burkinabé et ivoirien sont devenus blogueurs !

1965, 1972, 1988, 1993 et plus récemment 2015, l'histoire Burundi a connu bien des dates sanglantes, avec leurs… Plus »

« J'ai commencé à bloguer parce que j'avais des choses à dire. Et je ne savais pas où le dire. Grâce à Internet, j'arrive à m'exprimer librement et à faire entendre ma voix.

Et quand on parle de femme, ce n'est pas uniquement celles qui ont eu la chance d'aller à l'école. Elles sont d'ailleurs peu. Je parle des femmes rurales, et même citadines, qui ne s'engagent pas par manque de confiance en elles ».

Tout ce qui touche à la femme, me touche. Je suis également une femme. Je vis la réalité de la femme. Injustice, violence, marginalisation, etc.

« J'ai créé mon blog en 2011. C'est un ami du nom de Ange Kambou qui me l'avait fortement conseillé. Au début, je n'y trouvais pas grand intérêt, mais avec le temps, j'ai commencé à en être passionné et presque toutes les semaines je publiais un billet sur mon blog.

Le blog est alors cet espace où je peux m'exprimer sans langue de bois, un journal intime mais à la fois public, qui me permet de partager mes idées et de mettre ma pierre dans l'édification d'une société, disons, meilleure que celle que nous avons ».

This Is Africa a approché certains d'entre eux, qui partagent les raisons pour lesquelles ils ont décidé de devenir blogueurs.

Le 31 août, c'est la Journée internationale du blog. L'accès de plus en plus facile à Internet a favorisé l'éclosion des blogueurs partout sur le continent.

