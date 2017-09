Cameroun: Julita Gorgeous, la créatrice de bijoux haut de gamme à base du papier recyclé

En outre, Julita Gorgeous souhaite un jour encadrer des femmes démunies en leur apprenant ce qu'elle fait afin de les aider tant soit peu à se prendre en charge et ainsi réduire le taux d'inactivité auprès de ces femmes, ce qui serait bénéfique pour elles et leurs familles.

Avec des créations et des design uniques faits à la main dont les prix varient entre 5000 CFA, soit environ 10 USD et 100.000 CFA environ 400 USD la pièce, Julita Gorgeous envisage créer des ateliers de sensibilisation pour interpeller la conscience de tous sur la préservation de notre environnement car c'est une affaire de tous.

« Les bijoux, je les avais trouvés super, créatifs parce que c'est du recyclage. J'étais toute émue lorsque je voyais la beauté du produit fini et encore plus émue quand j'ai appris que c'était fait à base des papiers recyclés. Vraiment, c'était une première pour moi et c'était top ».

« Mes créations sont facilement vendues, et à l'heure où je vous parle, il y a des boutiques en Europe qui me contactent pour justement les vendre », se félicte-t-elle à TIA.

« Il y a plusieurs façons de protéger son environnement, certains privilégient des produits faits de matières recyclées et recyclables, d'autres achètent des produits biologiques, et j'en passe.

Outre Les papiers format, les magazines, les journaux, les vieux cartons, et du papier toilette, on trouve également dans son atelier des pneus, des boîtes de lait déjà utilisées, des bouteilles en plastique, des rouleaux de papier toilette, des bouchons de bouteilles, presque tout ce qui est recyclable.

Passionnée de mode et après avoir utilisé longtemps le pagne, Julita Gorgeous a choisi désormais le papier comme matériel de base pour ses diverses créations. Ainsi, phalangines, bagues et colliers se bousculent dans sa boîte à bijoux, bouleversant les codes traditionnels de la joaillerie.

