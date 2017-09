Madagascar: Masters de Pétanque - L'exploit ou la porte pour la sélection malgache

Il lui reste encore un semblant d'espoir de rallier le Final Four. Mais il faut dire que ses chances de qualification sont plutôt minces, quasi-nulles disent même certains, vu le contexte de cette septième et ultime sortie à Ruoms-Aluna.

D'un côté, Christian « Nanou » Andrianiaina, Luc Rahaingoson et Tojo « Cobra » Rahasintsoa devront tout d'abord gagner la septième et dernière étape de la tournée 2017, ce jeudi, dans la ville de Ruoms-Aluna. Ainsi, Madagascar porterait son total à 28 points.

Mathématiquement parlant, néanmoins, la Grande île peut encore espérer accrocher la quatrième et dernière place qualificative pour le Final Four du 6 septembre à Istres. Devant elle, l'on retrouve la formation Gire et l'équipe de France, avec respectivement des cumuls de 24 et 26 unités.

