Afrique de l'Ouest: Zone UEMOA - Qui veut tuer le FCFA ?

Depuis plusieurs mois, la nécessité ou non de garder la Monnaie franc CFA, que se partagent 8 pays de la Zone Uemoa et les 6 pays de la Zone CEMAC ( Cameroun, Tchad, Gabon, République du Congo, République de Centrafrique, Guinée Équatoriale) se pose avec acuité et suscite des interrogations.

Subitement, un imprévu s'est glissé dans le passionnant débat d'école. L'acte controversé signé de l'activiste Sémi Keba brûlant un billet de banque de la BCEAO et dévoilé au grand public avec cette image qui a fait le tour du monde a beaucoup dérangé.

Au delà des contingences économiques et des déballages stériles sur les limites de la souveraineté monétaire, le franc CFA reste solide, crédible et solvable, estiment bon nombre de spécialistes interrogés par Confidentiel Afrique.

Selon plusieurs sources financières, le franc CFA assure aux États communautaires la stabilité de la balance commerciale export-import et l'équilibre de change de devises sur les marchés internationaux partenaires ou non, évitant du coup les dérèglements corrosifs des économies de nos états partageant la même monnaie ( Zone Uemoa et Zone CEMAC).

Toutefois, les banques centrales émettant le franc CFA devront s'interroger avec intelligence et dans une dynamique de synergie sur ces lobbies tapis dans l'ombre qui se cachent derrière cette opération anti-CFA.

Dans certains pays voisins immédiats de la zone Uemoa, n'ayant pas la monnaie FCFA, la BCEAO a sauvé le périmètre de l'inflation. Le secteur privé et marchand préfère utiliser le FCFA ou des devises Étrangères ( dollar / Euro ) que d'utiliser leur monnaie locale.

D'où un réel besoin pour les dirigeants de la BCEAO de trouver vite de nouveaux process de communication institutionnelle afin de mieux faire comprendre aux millions d'usagers du franc CFA la valeur et l'opportunité de cette monnaie. C'est tout l'enjeu d'irradier l'écosystème financier et monétaire de la Zone.

Confidentiel Afrique ouvre ses colonnes aux économistes africains, universitaires et chercheurs d'émettre leurs idées pour la contribution d'une monnaie forte, crédible et bénéfique à toute la communauté utilisatrice du FCFA.