Cameroun: Listes électorales - Fin des inscriptions aujourd'hui

« Du moment où on prend la peine de venir s'inscrire, on doit également venir récupérer sa carte. Surtout que le travail est bien organisé », lance une dame. Seulement, Mireille Sandra Bindele Nlo se heurte soit aux numéros des correspondants indisponibles soit à des correspondants qui ne décrochent pas.

Mireille Sandra Bindele Nlo, chargée de l'inscription et de la distribution des cartes, ne cesse d'émettre des appels téléphoniques afin d'informer chaque électeur de la disponibilité de son document. Entre les appels, d'autres viennent en leur âme et conscience retirer leurs cartes.

« Tout dépend de l'endroit où on se trouve. Mais nous enregistrons depuis quelques jours 50 inscrits par jour en moyenne par poste de travail. Nous sommes déjà à environ 9000 électeurs déjà inscrits », rassure le chef d'antenne. A l'antenne de Nkomkana, l'heure est beaucoup plus à la distribution des cartes d'électeurs. Classées par quartier dans de petits cartons, sur chacune d'elles figure un numéro de téléphone.

C'est pourquoi, nous enregistrons un peu plus d'affluence puisque ce jeudi, le processus sera clos. C'est dans ce sens que, nous avons multiplié des techniques de proximité afin de nous rapprocher des électeurs. Des équipes mobiles se trouvent dans des carrefours, des hangars bref là où on trouve beaucoup de monde », précise Sylvestre Désiré Mvondo. Et la tactique porte des fruits.

