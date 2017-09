Cameroun: Lions indomptables - Relance impérative

On le répète à suffisance depuis quelques jours : la double confrontation de ce début septembre entre le Cameroun et le Nigeria revêt une importance capitale. Les Lions indomptables sont en effet condamnés à s'imposer vendredi et lundi s'ils veulent avoir leur destin en mains dans cette course à la qualification pour la coupe du monde 2018.

Une mission qui s'annonce ardue car en face, il y a quand même une des meilleures équipes africaines. Même si les Super Eagles ont quelque peu perdu de leur superbe depuis quelques années, ils n'en restent pas moins capables de faire plier n'importe quel adversaire. Qui plus est, les champions d'Afrique.

Et la perspective de participer à la coupe du monde 2018, après avoir manqué la coupe d'Afrique des nations en 2015 et 2017, est un catalyseur suffisamment puissant. Il faut dire qu'en cas de succès lors des deux face-à-face contre le Cameroun, le Nigeria sera quasiment certain d'être en Russie en l'année prochaine.

A Hugo Broos et ses joueurs de trouver la bonne formule pour se relancer dans ces éliminatoires où le Cameroun est à la peine. Mais le sacre au Gabon en février dernier et une participation, malheureuse il est vrai, à la coupe des Confédérations ont changé la donne. Le Cameroun est à nouveau craint sur le continent.

Il faudra toutefois retrouver cette solidarité observée à la dernière CAN pour réaliser un exploit ce week-end. Solidarité qui avait fait défaut à Benjamin Moukandjo et ses coéquipiers en Russie, en juin dernier. Car c'est bien en restant soudés que les Lions indomptables peuvent se surpasser. Surtout dans un stade qui sera en majorité acquis à la cause de leurs hôtes vendredi.

L'équipe a étalé ses failles lors de ses dernières sorties et il faudra à tout prix capitaliser sur la principale force du groupe, la détermination, pour mettre fin à une longue traversée du désert face aux Super Eagles. Du côté des hommes de Gernot Rohr, on veut oublier le manque de réalisme devant le but et la vulnérabilité face aux contre-attaques comme ce fut le cas lors de leur dernier match, perdu contre l'Afrique du sud en juin dernier (0-2).

Cela signifie que les Lions indomptables peuvent eux aussi profiter des erreurs adverses et doivent se montrer efficaces devant le but. Les occasions risquent d'être rares dans cette rencontre qui s'annonce tendue, et donc potentiellement fermée.

Le Nigeria a clairement moins à perdre et ce sera au Cameroun de faire le jeu. La légende affirme que le Cameroun n'est jamais aussi fort que quand il n'est pas attendu ou quand il est dos au mur. A nos Lions de le prouver face à notre cher voisin.