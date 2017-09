Cameroun: La justice et l'émergence

Evoquant le contexte, il a déclaré que les nouveaux membres doivent avoir à l'esprit plusieurs réalités. D'abord, le fait que la Cour suprême entend combler davantage les attentes judiciaires des citoyens dans des délais de plus en plus raisonnables.

Quant à la sécurité judiciaire, elle implique ici la correcte application de la norme. Il s'agit aussi de la stabilité et de la prévisibilité de la jurisprudence. Sous ce rapport, on comprend pourquoi, hier, dans son allocution prononcée à l'occasion de l'installation des nouveaux membres de la Cour suprême à Yaoundé, le Premier président de la haute juridiction du Cameroun, Daniel Mekobe Sone, n'a pas mâché ses mots.

Autrement dit, il y a comme une tendance naturelle à l'accroissement mécanique et exponentiel des activités économiques dans un pays lorsque les hommes d'affaires y ressentent une certaine sécurité juridique et judiciaire. La sécurité juridique est d'abord garantie par la qualité de la loi. Cette dernière doit être normative, c'est- à- dire prescrire, interdire, sanctionner.

Cette situation a pour conséquence de freiner les investissements, moteur de la croissance, et de ralentir le développement économique qui désigne les évolutions positives dans les changements structurels d'une zone géographique ou d'une population donnée. Le lien étroit qui existe donc entre le droit et l'économie fait dire que le développement économique est consubstantiel à l'environnement juridique.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.