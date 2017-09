Ile Maurice: Alain Narainsamy - Louis de Funès made in Mauritius

Il n'aurait jamais pensé devenir humoriste. Et pourtant... Alain Narainsamy, savant mélange de Louis de Funès, de Pierre Richard, de Céline Dion et de... lui-même, nous raconte comment il est tombé dans la marmite du rire quand il était gamin. Pour notre plus grand bonheur.

Lorsqu'il a un micro en main, c'est le fou rire assuré. Qu'il réinterprète, à sa sauce, des chansons de Céline Dion, de Raphael ou encore d'Édith Piaf, impossible de ne pas, au moins, esquisser un sourire. En tout cas, l'humour de cet homme à l'imagination débridée ne laisse personne insensible. Surtout pas le public.

Pourtant, l'aventure d'Alain Narainsamy n'a pas démarré sur les planches, mais plutôt devant sa télé. Ce sont les films, les acteurs, qui l'ont inspiré. Rigoler, il a toujours aimé ça. «Durant mon adolescence, surtout, j'adorais les films humoristiques. Je n'en ratais jamais un. À l'époque, j'étais fan de Mehmood, Pierre Richard et Michel Leeb, entre autres», raconte- t-il. Toutefois celui qui l'a le plus marqué reste Louis de Funès. «J'ai vu un grand nombre de ses films. Il a quelque chose de particulier. Quand on voit Louis de Funès et ses grimaces il est impossible de rester sérieux», fait valoir Alain Narainsamy. Ce dernier raconte que «beaucoup de personnes trouvent d'ailleurs que [je] lui ressemble»... Et, les séances de cinéma duraient jusqu'à fort tard dans la nuit, précise-t-il. Tant et si bien qu'il incitait d'autres membres de sa famille à l'accompagner, sur le divan.

Une fois adulte, c'est vers le chant qu'Alain Nairainsamy se tourne d'abord. «Avec mes frères, nous avons même sorti un album. Nous chantions du séga», confie-t-il. Mais leur aventure musicale ne durera pas longtemps. «Un jour, j'ai vu qu'il y avait un spectacle d'humour mauricien qui était organisé. J'y suis allé et j'ai été agréablement surpris. J'ai réalisé que ce que je voyais à la télévision pouvait être fait sur scène. Et j'ai voulu essayer.»

Les débuts ne sont pas simples, certes. Mais l'homme est plein de ressources. Et de talent. Alliant sa passion pour le chant et l'humour, il en fait une rougaille. Sa cuisine savoureuse plaît au public, il parvient à se faire une place au soleil. En 2009, grâce à l'agence Immedia, il a la chance de monter sur les planches. Les récompenses commencent à pleuvoir.

Le mousquetaire s'associe alors à Stephan Raynal et à Berthie Proser pour former le trio décapant, Les 3 Moustiker. «J'ai également eu la chance de travailler avec ceux que j'admirais sur scène tels que Lindsay Mootien et Miselaine Duval», précise Alain Narainsamy.

Pour lui aujourd'hui, l'humour est plus qu'une passion ou un métier. C'est un art de vivre. «L'humour me sauve la vie. Quand j'en fais, j'arrive à oublier tous mes soucis, mais je continue à peaufiner ma technique. On ne finit jamais d'apprendre... »

Pour la petite histoire, Alain Narainsamy continue à dévorer les films. Où le rire est au rendez-vous, bien entendu.