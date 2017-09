Cameroun: Le patron de l'ONU salue la libération des dirigeants originaires des régions anglophone

Selon les médias locaux, le président Paul Biya aurait ordonné la libération des leaders qui avaient été arrêtés l'année dernière et accusés d'incitation à la violence durant les manifestations dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest du pays.

"Le Secrétaire général de l'ONU encourage les autorités camerounaises à poursuivre leurs efforts pour satisfaire les doléances de la communauté anglophone et promouvoir les mesures d'une réconciliation nationale dans le but de trouver une solution durable à la crise", a ajouté M. Dujarric.

"Le Secrétaire général des Nations Unies espère que ce geste positif va baisser les tensions et renforcer le dialogue politique", a indiqué M. Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies, dans un communiqué publié, ce jeudi à New York.

Libreville — Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a salué la libération, ce mercredi, de plusieurs dirigeants originaires des régions anglophones situées au Nord et Sud-Ouest du Cameroun et l'abandon des poursuites à leur égard.

Copyright © 2017 Infos Plus Gabon. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.