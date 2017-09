Congo-Kinshasa: Transition sans Kabila - Le Rassemblement à la recherche de l'oiseau rare

Il est évident que la Céni ne saura pas organiser les élections décembre 2017, échéance convenue aux termes de l'Accord de la Saint-Sylvestre. Dans l'opposition qui compte (Rassemblement), l'option d'une courte transition fait du chemin mais, sans Joseph Kabila.

En contrepartie, le Rassemblement propose que cette vraie transition soit conduite par une « personnalité consensuelle » sans ambition pour la prochaine présidentielle. Le décor est donc planté pour un 3ème dialogue afin de dénicher l'oiseau rare.

La probabilité de tenir les élections 2017 devient de plus en plus hypothétique. A Kananga où la Céni s'est retrouvée à la table des discussions avec des délégués de la MP, l'option d'un report a été clairement exprimée par les parties.

C'est dire qu'en décembre 2017, en attendant de boucler les opérations d'enrôlement dans le Grand Kasaï, la Céni écarte déjà toute possibilité d'organiser les élections en décembre 2017, comme prévu dans l'Accord de la Saint-Sylvestre signé le 31 décembre 2016 sous l'égide de la Cenco (Conférence épiscopale nationale du Congo).

Bien au courant de toutes les manœuvres à l'étude entre la Céni et le pouvoir en place, l'opposition, notamment le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, ne lâche pas la pression.

Elle promet d'ailleurs de l'accentuer pour contraindre le pouvoir à libérer la voie qui mène à l'alternance.

La tenue d'élections en décembre 2017 devenant de plus en plus incertaine, le Rassemblement est plutôt favorable à la mise en place d'une courte transition, pour une durée maximale d'une année, en vue de préparer en toute sérénité ces scrutins. Mercredi sur les antennes de Radio France Internationale, Félix Tshisekedi a encore rabattu cette carte.

D'ores et déjà, le Rassemblement exclut toute transition avec le président Kabila aux commandes.

En lieu et place, le Rassemblement suggère la courte transition soit confiée à une personnalité de grand renom qui devrait en contrepartie s'engager à ne pas concourir à la prochaine présidentielle.

« Nous voyons les choses de cette manière-là (Ndlr : une transition sans Kabila). L'ouverture d'une période de transition très courte qui sera dirigée, évidemment, par une personnalité consensuelle, qui, selon nous, devra s'engager à ne pas être elle-même candidate aux futures élections, conduira le pays à ce scrutin et nous aurons enfin la passation de pouvoir », a indiqué le président Félix Tshisekedi, répondant à une question de RFI.

Vers un 3ème dialogue

Pour l'instant, l'idée n'est que dans sa phase embryonnaire. Mais, le plus difficile est de la matérialiser en réunissant tous les acteurs politiques et sociaux autour d'une table. Ce qui pose, d'une certaine manière, l'évidence d'un 3ème dialogue, différent de ceux de la cité de l'Union africaine et du Centre interdiocésain.

A l'approche de l'échéance de décembre, celle fixée dans l'Accord de la Saint-Sylvestre, il y a urgence de parvenir le plus vite que possible à une solution négociée en vue d'éviter que la RDC sombre dans une crise politique indescriptible.

Face au projet lancé par Félix Tshisekedi, la majorité au pouvoir garde encore son mutisme. Sans doute, ses stratèges sont à pied d'œuvre pour préparer la riposte. Quelle en sera l'orientation ? Suspense !

On sait néanmoins que l'idée d'une transition sans Kabila s'avère comme une pilule amère, difficile à avaler pour la famille politique du chef de l'Etat. Il y aura certainement de chaudes empoignades, toutefois il serait souhaitable que tout se fasse dans l'intérêt supérieur de la nation. Car, il s'agit pour le moment de sauver le pays d'une dérive prévisible.

Si en décembre 2016, après l'expiration du mandat du président Kabila, les évêques de la Cenco ont pu désamorcer la bombe en conviant la classe politique à un dialogue au Centre interdiocésain, l'issue de ces discussions - du reste sanctionnée par un accord politique signé le 31 décembre 2016 - n'a pas décanté la situation.

La faute revient incontestablement à la MP qui a mis en place une machine de débauchage allant jusqu'à vider de sa substance l'accord négocié sous l'égide de la Cenco.

Si l'option d'un 3ème dialogue s'impose pour, entre autres, régler définitivement la gestion de la transition, il y a en même temps nécessité de se mettre d'accord sur une force supranationale qui sera chargée d'assurer la médiation entre les protagonistes à la crise.

De ce point de vue, les Nations unies sont bien placées pour jouer ce rôle, en vertu de la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations unies.

Par ailleurs, la question du format s'impose. A première vue, ce 3èmedialogue devrait être plutôt une bipartite entre, d'un côté, la MP et ses différents alliés, notamment tous ceux qui ont participé aux gouvernements Badibanga et Tshibala, et, de l'autre, le Rassemblement qui se pose aujourd'hui comme la seule plateforme incarnant la vraie opposition.

Vu sous cet angle, le 3ème dialogue est censé revêtir la forme des négociations entre le pouvoir et l'Opposition, mais alors la vraie.

En adoptant cette position, on éviterait de retomber dans les erreurs de la cité de l'UA et du Centre interdiocésain, où les participants se sont retrouvés dans un fourre-tout, sans qu'on ait préalablement identifié leur appartenance politique réelle.

Le 3ème dialogue- il pourrait s'appeler autrement pour éviter de choquer certaines consciences- est celui de la dernière chance, après tous les tripatouillages dont la MP s'est distinguée et rendu coupable. Aussi aucune tergiversation ne sera-t-elle pas permise.

En effet, chaque participant à ce dialogue, à format extrêmement réduit, doit se réclamer soit du pouvoir, soit du Rassemblement. Il n'y a pas lieu de se lancer une fois dans des discussions puériles en s'attardant sur le sexe des anges.

Pas d'amalgame

Les gouvernements Badibanga et Tshibala ont permis à la MP d'élargir le cercle de ses alliés, en permettant à l'opinion de se faire enfin une idée exacte de l'opposition.

Aujourd'hui, il est un fait indéniable que le Rassemblement, formé autour de Félix Tshisekedi et de Pierre Lumbi, est la seule plateforme de l'Opposition à avoir gardé sa constance. Il ne s'est associé ni au gouvernement Badibanga, ni au gouvernement formé par Bruno Tshibala.

Aujourd'hui, la carte politique de la RDC est claire comme l'eau de la source. C'est une carte bipolaire formé d'un côté par la MP & alliés, et de l'autre, par le Rassemblement. Voilà les deux protagonistes majeurs qui devraient participer dans une séance de négociations directes à la gestion de la nouvelle transition.

Néanmoins, dans le Rassemblement, l'on pense que le président Kabila, censé ne plus se représenter à la prochaine présidentielle, au regard de la Constitution, ne devrait pas jouer un rôle majeur pendant cette courte transition.

Le Rassemblement penche plutôt pour une personnalité de grand renom, en l'occurrence issue de la Société civile, qui aura la charge de conduire le peuple vers la première alternance démocratique de l'histoire politique de la RDC.

Le projet ne relève pas de l'utopie. Il est faisable, amplement réalisable. Pourvu que chaque camp, le pouvoir et le Rassemblement, mette en avant le seul intérêt collectif. Il s'agit d'accorder la chance à la RDC et son peuple d'entrevoir enfin l'avenir en rose.

Cela en misant sur l'accompagnement de la communauté internationale, plus précisément des Nations unies. Le moment est venu de jeter les jalons d'une vraie synergie nationale en vue de la construction d'un pays plus beau qu'avant, comme le suggère l'hymne national.

Une transition sans Kabila. C'est la nouvelle exigence du Rassemblement qui espère amener les forces politiques et sociales à se mettre d'accord autour d'une personnalité consensuelle à même de conduire le peuple à un choix libre et en toute indépendance, de ses nouveaux dirigeants, dont le nouveau président de la République.