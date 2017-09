Sénégal: Sococim Industries leader du marché avec 58% des parts en 2016

Au cours de l'exercice 2016, Sococim Industries a fini premier avec 58% de parts de marché. L'annonce a été faite par son directeur général Youga Sow lors de la cérémonie de distribution de moutons de tabaski aux imams de Rufisque et Bargny.

«En fin 2016, Sococim a fini avec 58% de parts de marché. Quand vous êtes trois cimentiers sur un marché et que vous représentez 56 à 58% de parts de marché, vous pouvez vous estimez heureux », s'est réjouit le directeur général de Sococim Industries. Youga Sow s'exprimait en marge de la cérémonie annuelle de remise des moutons de tabaski aux imams de Rufisque et de Bargny.

Une surproduction inquiétante sur le marché

Selon M. Sow, ce leadership de Sococim loin d'être un jeu de hasard est dû à la qualité des produits que la société met sur le marché. Mais, il est conscient de la surproduction qui existe sur le marché sénégalais avec une production annuelle cumulée de 8 millions de tonnes des trois cimenteries. Avec notamment 3,5 millions de tonnes pour la Sococim, 3 millions pour les Ciments du Sahel et 1,5 millions de tonnes pour Dangote.

Une tendance qui suscite des inquiétudes pour le directeur général de Sococim. « En 2016, le marché du Sénégal a terminé à 3,2 millions de tonnes.Cela ne fait même pas la moitié de 8 millions. Heureusement qu'on a un pays comme le Mali où on exporte une partie de la production.

Des broyeurs sont en train de s'installer dans ce pays et dans quelques années, on ne pourra pas envoyer du ciment là-bas », soutient Youga Sow. L'autre fait, selon M. Sow, c'est que le Sénégal reste le pays où l'on enregistre les plus bas prix du ciment, avec une diminution de

15.000 FCfa au cours des 5 dernières années. « Cela fait l'affaire des consommateurs certes, mais ce qui m'intéresse, c'est moins la baisse des prix que les capacités et les volumes globaux que je vais vendre. Ce que vous ne pouvez pas avoir par les prix, il faut le chercher par la taille des volumes », a précisé le directeur général de Sococim. Face à toutes ces difficultés que traversent les cimentiers, Youga Sow estime que seule l'innovation peut permettre de dépasser cette situation.

Sococim Industries, un acteur engagé dans la RSE

Revenant sur la cérémonie de distribution des moutons de tabaski, Youga Sow estime que c'est pour la Sococim une façon d'apporter son soutien à la communauté musulmane et en particulier aux imams qui sont des vecteurs de paix. Cette action qui entre dans la politique Rse sera poursuivie au fil des années et Sococim compte communiquer davantage sur ses actions en faveur des populations. Se félicitant de la proximité entre son entreprise et la population locale, Youga Sow relève que sur l'exercice 2015-2016, sa société a injecté entre 3,5 milliards Fcfa à 4 milliards Fca à des entreprises privées de Rufisque et Bargny dans le cadre des prestations qu'elles fournissent à Sococim.