Congo-Kinshasa: La communauté nationale de la Conservation plaide pour le recensement général des éléphants de la RDC

Hier jeudi 31 août 2017, au Cercle de Kinshasa, l'Institut congolais de la conservation de la nature (ICCN) et ses partenaires techniques et financiers ont commémoré la 5ème journée internationale de l'éléphant.

A cette occasion, M. Dieudonné Kalo Ka Kalo, représentant du ministre de l'Environnement a déclaré que la journée internationale de l'éléphant (célébrée chaque le 12 août depuis 2012) vise à sensibiliser les populations, susciter une plus grande prise de conscience et promouvoir l'intérêt et l'action politique en faveur de la protection de l'éléphant.

Deux activités étaient prévues au programme de la 5è journée 2017, à savoir la visite du marché Bikeko à la Place Royal et la conférence de presse.

La visite de la Place Royal, a-t-il précisé, a eu pour but de dresser le constat de la fermeture du marché de l'ivoire et sensibiliser davantage les commerçants sur la menace d'extinction des populations d'éléphants du pays due à leur abattage illicite pour l'ivoire et ses autres produits.

La conférence, ayant réuni les principaux acteurs gouvernementaux, les bailleurs de fonds et les partenaires au développement, visait à encourager les efforts menés pour la fermeture du marché de l'ivoire à Kinshasa et dans les grands centres urbains du pays.

Considéré comme espèce menacée par l'UICN et placé en Annexe 1 de la CITES, l'éléphant congolais va disparaître si l'on y prend garde.

Pour protéger cette espèce, la RDC a publié la loi n°14/003 du 11 février relative à la conservation de la nature et la loi n°82/002 portant réglementation de la chasse qui érigent en infraction l'action de tuer, blesser, capturer ou le fait de détenir sans autorisation un spécimen d'une espèce sauvage totalement protégée, les trophées et les produits de braconnage tels que les défenses d'éléphants, les cornes de rhinocéros et les dents d'hippopotames. Un plan d'action national pour l'ivoire (PANI) a été élaboré, à cet effet.

Dans le cadre du braconnage zéro, s'est-il félicité par ailleurs, plusieurs saisies d'ivoire ont été opérées et nombreux trafiquants et braconniers ont été arrêtés, traduits en justice et condamnés.

Engagement des parties

M. Paul N'Lemvo, dircab du DG de l'ICCN, a, pour sa part fait savoir que l'ICCN et ses partenaires sont en train de mettre en œuvre plusieurs stratégies pour la protection des éléphants dont la mise en œuvre du Plan de surveillance de l'éléphant qui avait été publié en 1991.

Dans les dernières analyses des données ETIS préparées pour la CITES, la RDC a été identifiée parmi les pays où le commerce illégal d'ivoire était très élevé.

C'est ainsi que la RDC a reçu recommandation du secrétariat de CITES de préparer un plan d'action national pour les ivoires ; c'est qui a été fait depuis avril 2015.

Les estimations de cette population dans quelques aires protégées donnent les statistiques suivantes : 1000 à 3000 éléphants à Bili-Uere ; 3000 à 5000 éléphants dans le Parc national de la Garamba ; 2000 à 4500 dans la réserve de faune à Okapis : 1000 à 2500 dans le parc de Maiko ; 500 à 750 dans la Parc national de Lomami ; 1000 à 2000 dans le parc national de la Salonga ; 300 à 350 dans le parc national des Virunga ; 100 à 300 dans le Parc national de Tumba Ledima...

Selon les dernières compilations des données réalisées par UICN sur le statut de l'éléphant africain en 2016, la population d'éléphants de la RDC est estimée globalement à 7 803 - 9 557 individus.

Mais les meilleures estimations de cette population donnent une approximation de 14 500 individus. Il y a donc nécessité de procéder à un recensement général de cette espèce aussi bien dans les aires protégées qu'à l'extérieur pour avoir une estimation qui reflète la réalité.

Mme Mireille Adunagow, représentant du directeur national de WWF RDC, a, de son côté, relevé que l'Afrique centrale abrite une bonne population de deux éléphants de forêt et de savane.

Malheureusement, ces éléphants sont confrontés en permanence à de graves menaces, incluant leur abattage illégal pour l'ivoire, principalement, et d'autres produits, les conflits avec les humains, la surabondance locale, la perte et la fragmentation de leur habitat.

Le rapport de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES 2013) indique que le commerce illégal de l'ivoire a atteint son point le plus élevé en deux décennies, suite à une forte reprise de la saisie de grandes expéditions des défenses d'éléphants au cours de dernières années. Le même rapport mentionne que 2011 a été la pire année enregistrée avec une « augmentation majeure » dans le trafic illégal d'ivoire.

Cette criminalité n'a pas épargné la RDC qui compte à ce jour moins de 10 000 éléphants alors que cette population était évaluée à 100 mille en 1980.

Aujourd'hui, WWF, TRAFFIC, Juristrale et l'ensemble du monde de la conservation (WCS, WRI, AWF, GIZ) sont heureux de constater que le gouvernement congolais prend à cœur la problématique de la protection de l'éléphant.