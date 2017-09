Angola: Un responsable appelle à l'éthique et déontologie professionnelle

Manuel Bernardo a reconnu que le nombre de médecins était encore insuffisant pour plus d'un million d'habitants dans la circonscription, mais il a estimé qu'il représente des progrès dans le travail du Gouvernement, incluant de plus en plus de citoyens dans les services de santé afin de contribuer à l'amélioration des services.

Il a souhaité que la performance des 15 médecins encadrés dans la municipalité se reflète dans l'amélioration de la qualité de vie de la population, en les alertant sur les difficultés qu'ils pourront rencontrer en vertu de la demande et leur a demandé de savoir comment traiter les patients et d'être ponctuels.

Luanda — L'administrateur adjoint pour le secteur social et des communautés de Kilamba Kiaxi, Manuel Bernardo, a attiré l'attention des nouveaux médecins encadrés dans la municipalité sur l'éthique et la déontologie professionnelle dans l'assistance aux patients.

