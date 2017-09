Congo-Kinshasa: Réunion Céni-Gouvernement à Kananga - Une énième forfaiture de la MP

Il y a eu bel et bien une messe noire à Kananga des sbires de la Majorité présidentielle (MP). L'objectif visé était d'influencer la Commission électorale nationale indépendante dans l'élaboration du calendrier électoral alors que les opérations d'identification et d'enrôlement ont déjà franchi le cap de 40 millions d'électeurs, soit plus de 98% du corps électoral, en attendant l'enrôlement dans le Kasaï, le Kasaï Central et les territoires de Luilu et de Kamiji en province de la Lomami.

À Kananga, il n'y a pas eu donc tripartite entre le Conseil national de suivi de l'Accord (CNSA), le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante (CENI) telle que le prévoit l'Accord du 31 décembre 2016.

Il y a plutôt eu un atelier interne de la CENI avec pour objet l'évaluation du processus électoral. C'est d'ailleurs à l'issue de cet atelier que la Céni a décidé de lancer, dès le lundi 4 septembre, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans le Kasaï, le Kasaï Central et dans les territoires de Luilu et de Kamiji dans la province de la Lomami.

La centrale électorale a atteint à ce jour 40 600 000 électeurs. La fin des opérations d'enrôlement dans l'espace Kasaï doit donner le go à la tenue des élections tant attendues.

Justement, c'est cette fin des opérations d'enrôlement qui agitent la Majorité présidentielle. Cette dernière est habituée à violer la Constitution et ne tient pas compte des engagements politiques pris.

L'Accord du 31 décembre 2016 est le dernier arrangement politique global et inclusif qui devrait assurer un processus électoral dans un climat apaisé en République démocratique du Congo. Mais, la MP l'a systématiquement violée.

Au point de signer avec des débauchés du Rassemblement un Arrangement particulier à l'Accord de la Saint-Sylvestre dans le but inavoué de torpiller le processus électoral.

C'est toujours en violation de l'Accord du Centre interdiocésain que Bruno Tshibala a été nommé Premier ministre. Il en est de même de la nomination de Joseph Olenghankoy à la présidence du CNSA.

De violation en violation, la famille politique du Chef de l'Etat veut maintenant violer l'Arrangement particulier signé le 27 avril avec 3 débauchés du Rassemblement, à savoir Bruno Tshibala, Joseph Olenghankoy et Lisanga Bonganga.

En lieu et place d'appliquer l'Accord qui stipule que l'initiative de la Tripartite revient au CNSA, la MP a voulu flouer tout le monde en s'immisçant dans un atelier d'évaluation de la CENI qu'elle présente comme étant une tripartite Gouvernement-CNSA-CENI. Une imposture qui s'avère désormais décriée par tout le monde, même le CNSA.

Le président de cette institution de suivi de l'accord, Joseph Olenghankoy, vient de marquer, pour la première fois, son indépendance vis-à-vis de la MP. Mais ça sera pour combien de temps ?

Toutefois, le président du CNSA n'a pas délégué le vice-président Adolphe Lumanu pour représenter son institution aux réunions qui se sont tenues cette semaine à Kananga et il l'a dit tout haut à travers son porte-parole.

« La Tripartite prévue dans l'Accord va avoir lieu ici à Kinshasa. Et nous, nous sommes en train de finaliser notre document de travail. C'est vrai qu'il y a des collègues du CNSA qui sont partis là-bas (Ndlr : à Kananga) mais c'est dans le cadre de leur composante.

C'est à ce titre qu'ils sont partis. L'institution (NDLR : CNSA) a un président qui établit un ordre de mission. Ce n'est pas le cas des collègues qui sont partis (Ndlr :à Kananga) », a déclaré Valentin Vangi, porte-parole du CNSA, le mercredi 30 août à l'issue d'une plénière de son institution.

Un démenti cinglant qui prouve que le PPRD Adolphe Lumanu, bien que vice-président du CNSA, n'a reçu mandat de personne pour engager son institution à Kananga dans les travaux d'évaluation du processus électoral.

Pourtant, dans le communiqué final des réunions de Kananga, Adolphe Lumanu a signé comme vice-président du CNSA.

La forfaiture de la MP, c'est de présenter les réunions de Kananga comme étant une tripartite CNSA-CENI-Gouvernement, telle que prévoit l'Accord de la Saint-Sylvestre.

« Le chapitre IV t VI de l'Accord sont clairs : l'initiative de la tripartite doit partir du CNSA. Mais, pour les dates et les lieux, ils doivent être arrêtés en concertation avec les autres parties prenantes », a renchérit le porte-parole du CNSA, soutenant qu'autant la Céni a fait son évaluation du processus électoral, autant le gouvernement et le CNSA sont censés faire de même en prévision de la première réunion de la Tripartite.

Dès lors, il apparaît clairement que la Majorité présidentielle n'a aucun respect envers ses partenaires politiques, quels qu'ils soient. C'est ce qui pousse les forces du changement de l'opposition au radicalisme.

La famille politique du Chef de l'Etat est obsédée à tout violer pour conserver le pouvoir. Voilà qui fait que le régime de Kinshasa a perdu toute crédibilité aux yeux des partenaires tant politiques qu'étatiques.

La MP croit toujours avoir de chance de bloquer le processus démocratique en RDC. Ce qui reste une illusion. Le couac de Kananga constitue un énième revers pour la MP.