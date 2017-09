Afrique de l'Ouest: L'Afrique de l'Ouest célèbre la Tabaski, la «fête du mouton»

Modibo Fofana, l'un des organisateurs de la fête ajoute que « l'homme déguisé à une allure de guerrier ». Et à chaque fête de la Tabaski, il passe de maison en maison dans la ville. Objectif : faire sortir les enfants et les jeunes.

L'année dernière, je pouvais négocier un mouton à 30 000 francs CFA, et cette année on me dit 55 000. Vous voyez l'écart...

« Je reprends à 6h et j'arrête à 22h. C'est comme ça que je travaille. Et je ne prends pas les commandes passées moins de dix jours avant la fête », explique-t-il.

Selon les pays, c'est ce vendredi 1er septembre ou samedi qu'est célébrée la Tabaski, l'une des fêtes religieuses les plus importantes de l'année pour les musulmans. Derniers préparatifs et traditions locales.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.