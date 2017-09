Congo-Kinshasa: Timothée Tshimanga - "Les opposants doivent prendre leur mal en patience"

interview

Loin de son Congo natal, Timothée Tshimanga ne reste pas indifférent par rapport à la situation politique qui prévaut en République Démocratique du Congo.

Président de la jeunesse de l'UNADEF, parti de la Majorité au pouvoir, il réagit contre les stratégies des opposants congolais qui menacent de recourir aux manifestations des rues, au cas où il n'y aurait pas élections au pays cette année 2017. Ce notable du Grand Kasaï s'est exprimé au cours d'une interview accordée au journal kinois La Prospérité, en direct de Tanzanie. Lisez-le :

La Pros : Vous êtes cadre d'un parti réputé de la Majorité présidentielle. Quelle lecture faites-vous de la crise politique qui déchire la classe politique actuellement au pays ?

Timothée Tshimanga : La crise politique qui prévaut actuellement en RDC est due à la non organisation des élections, qui ne doit pas être imputable au Président de la République. Mais, bien au contraire, c'est aux problèmes auxquels la République est confrontée, notamment : la guerre du M 23 à l'Est, la nécessité de la révision du fichier électoral, avec aujourd'hui 39.000.000 d'enrôlés, bien qu'il y ait des provinces où la CENI n'est encore arrivée, comme chez nous au Kasaï Central. Rappelez-vous qu'il y avait le problème des moyens financiers avec le gouvernement Matata MPONYO. Nous devons préserver la vie de nos populations manipulées par l'opposition avec des troubles et villes mortes intempestives. La phase de gérer ensemble est arrivée, malgré que la durée reste à déterminer par consensus dans la classe politique et quoi que cela est devenu un problème, à cause des égoïsmes et querelles de positionnement.

La Pros : Pouvez-vous fixer aux Congolais réellement la nature de la crise que connait le Congo. Est-ce une crise constitutionnelle, celle liée à la légitimité ou encore à la légalité ?

TT : La crise que connaît le Congo est une crise de légitimité. Certes, l'actuelle Président de la République est fin mandat. Mais, il faut préciser que son remplacement impose l'organisation des élections telle que la Constitution le dispose. Le Mandat du Président de la République étant électif, il est impossible qu'on ait un accord qui devra le démettre de ses fonctions. L'arrêt de la Cour Constitutionnelle illustre davantage cette thèse. N'oubliez pas que le Président de la République actuel est le fruit de l'acceptation (élection présidentielle de 2011).

La Pros : Comment réagissez-vous lorsque certains opposants soutiennent la thèse selon laquelle la RDC est malade, et dont Joseph Kabila serait le virus ?

TT : C'est du n'importe quoi. La démocratie impose la séparation du pouvoir. L'organisation des élections est de la compétence exclusive de la CENI. Aucune autre institution ne peut se substituer pour le faire. D'ailleurs, le président de la République a démontré deux fois sa force électorale devant ces mêmes opposants. Ainsi, il devient la seule personnalité à redouter. Ainsi, pour esquiver sa force, les opposants trouvent une stratégie de dire que c'est le Joseph KABILA qui est le virus à tuer pour rétablir tout. C'est de la simple crainte de l'adversité passée.

La Pros : L'UDPS et le Rassemblement projettent des manifestations de rue dans les prochains jours pour faire pression au gouvernement et à la CENI, pour qu'elle publie le calendrier électoral. Pensez-vous que cette position est la meilleure qui soit ?

TT : La démocratie est conforme à la constitution qui donne le pouvoir à tout parti ou regroupement politique de manifester. Et le fait de le faire n'est pas une chose extraordinaire. Mais, bien au contraire, il s'agit simplement de se conformer juste à la Loi. Les marches ou autres actes de vandalisme, et les manifestations publiques ou villes mortes ne sont pas des solutions, car non seulement, il y aura pertes en vies humaines, mais aussi des dégâts collatéraux. Par ailleurs, pour organiser les élections et pour que la CENI publie le calendrier électoral, il faut toujours une entente. Ce n'est pas dans la rue qu'on peut trouver ces ententes. Personnellement, je ne soutiens pas ces types de pratiques. Car, elles ne font que retarder les élections davantage. Il faut préciser que l'organisation des élections doit passer par l'enrôlement de tout citoyen en âge de voter. Or, il y a des provinces où la CENI n'a pas encore enrôlé les électeurs, à cause des hostilités qui ont endeuillé des milliers des familles. Je voulais dire par là qu'il est pratiquement impossible d'organiser les élections sans le Grand Kasaï.

La Pros : Quel rôle la jeunesse congolaise doit-elle jouer pendant cette période cruciale de crise politique ?

Le rôle de la jeunesse, c'est avoir d'abord connaissance des textes de la République, les notions sur les valeurs démocratiques et républicaines. Ainsi, ils échapperont à la duperie et à la manipulation politicienne. Une fois enseignée, les jeunes discerneront les vérités pour lesquelles ils joueront la médiation entre les politiques et lutter aussi par des moyens démocratiques, pour présider au destin de notre pays. Malheureusement, dans notre pays, la jeunesse est considérée comme une orange. Que ça soit dans l'opposition, à la majorité présidentielle ou à la société civile.

Le Chef de l'Etat a parlé du renouvellement de la classe politique congolaise qui doit nécessairement s'opérer à travers les élections. Alors, avec quels moyens la jeunesse va-t-elle affronter ces élections? Pour ce qui concerne cette question de la jeunesse, j'attire l'attention de la classe politique, toute tendance confondue, à regarder avec l'œil de l'aigle sinon...

La Pros : Croyez-vous réellement à la tenue des élections en décembre 2017 ?

TT : Aveugle, sourd, muet, tous savent qu'il est techniquement impossible d'organiser les élections cette année 2017. Pendant que nous, la majorité présidentielle, avons pensé sensibiliser nos bases à s'enrôler massivement, l'opposition cherchait les postes ministériels et le CNSA. Conséquence, la révision du fichier a causé la perte du temps, qui devrait être départagée. Bref, celui qui croit encore qu'il y aura élections à la fin de cette année, n'aime pas la RDC. Comment voulez-vous faire les élections sans le Grand Kasaï? Mais, ça sera un crime sans nom.

La Pros : Que proposez-vous comme voie de sortie à cette crise ?

Timothée Tshimanga : La voie de sortie de la crise reste la prise de conscience collective entre les politiques, et l'Entente avec tout le monde pour un consensus sur les modalités et le calendrier électoral. Cette crise n'a comme voie de sortie que l'organisation des élections. Félix Tshisekedi et son Rassemblement de l'Opposition doivent prendre leur mal en patience jusqu'à ce que les élections crédibles soient organisées.