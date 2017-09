Congo-Kinshasa: Interconnexion des Universités et Instituts Supérieurs - Steve Mbikayi appuie sur l'accélérateur !

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Steve Mbikayi Mabuluki tient à interconnecter tous les universités et instituts supérieurs de la République Démocratique du Congo. La modernisation du secteur est parmi les points essentiels qui figurent dans son plan d'action.

C'est dans ce cadre qu'il a invité le Directeur Général de HUAWEI RDC pour discuter sur la faisabilité du projet d'interconnexion. Lors de cette audience qui s'est tenue hier, jeudi 31 août 2017, le Ministre a fait savoir, en des termes clairs, sa vision pour l'amélioration de la qualité de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. Sur ce, le Ministre pense que l'instauration de la nouvelle technologie de l'information et de la communication pourra certainement booster son secteur. Il est donc question que la firme HUAWEI travaille dans le souci d'élaborer un document complet qui pourra non seulement mettre en exergue les modalités pratiques pour la matérialisation de ce projet, mais aussi faire des estimations financières. Il faudra également chercher des partenaires pour un préfinancement de ce grand projet.

Moderniser l'Enseignement Supérieur et Universitaire. Tel est le vœu le plus ardent du Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Steve Mbikayi Mabuluki qui est passé à la vitesse supérieure. Hier, jeudi 31 août 2017, dans son cabinet de travail situé dans la commune de la Gombe, le Ministre de l'ESU a échangé longuement avec le Directeur Général de la firme HUAWEI qui est une firme expérimentée dans les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Au menu de leurs échanges, la mise en application du projet d'interconnexion des Universités et Instituts Supérieurs de tous les quatre coins de la République Démocratique du Congo.

Steve Mbikayi a demandé à la firme de travailler en profondeur sur ce dossier, en faisant des estimations claires sur le coût, mais aussi pour voir ce qu'il faudra préparer et revenir pour que les options puissent être levées. Du côté de HUAWEI, le Directeur Général a salué l'esprit d'écoute et surtout d'initiative du Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire qui travaille pour le bien-être de son secteur.

«Nous venons d'être reçu par le Ministre. Il a échangé avec nous concernant essentiellement l'interconnexion pour les Universités en République Démocratique du Congo. En fait, il a parlé du concret en ce qui concerne la solution pour ce projet d'interconnexion. Nous avons bien reçu ce message et nous allons étudier le dossier après nous reviendront pour faire des propositions au Ministre», a dit le Directeur Général de HUAWEI RDC.

Timing

Steve Mbikayi figure parmi les autorités qui évitent la procrastination. Il aime prendre les initiatives et agir rapidement. Son souci étant de moderniser son secteur, le Ministre Steve Mbikayi a appelé la délégation de HUAWEI à faire diligence pour ce dossier le plus rapidement possible.