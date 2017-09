Congo-Kinshasa: Crise au CNSA

C'est clair. N'en déplaise au gouvernement et à la MP qui soutiennent le contraire. Une fois de plus, le gouvernement croyait tromper le peuple qui n'attend que les élections pour espérer voir un changement substantiel dans sa situation sociale.

Le porte-parole de cette institution de suivi de l'Accord a été on ne peut plus clair : « Les délégués du CNSA qui sont à Kananga sont là pour le compte de leur composante politique ».

La confusion bat son plein dans la sphère institutionnelle de la RDC. Qui est roulé et qui roule qui? Pendant que le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante (CENI) séjournaient à Kananga pour une soi- disant réunion tripartite, le CNSA tenait une plénière à Kinshasa, soutenant du reste n'avoir délégué personne aux conciliabules de Kananga.

