Congo-Kinshasa: Ministère de la Défense nationale - Crispin Atama Tabe a redoré l'image de marque des FARDC

Depuis son avènement à la tête de la défense nationale, Crispin Atama Tabe, grâce à ses stratégies managériales et à son intelligence hors du commun des mortels, a su poser des actions très remarquables et salutaires qui ont non seulement redonné de l'espoir, mais encouragé nos vaillants soldats à bien faire leur travail.

En effet, il n'est pas vain de rappeler qu'à peine nommé à la Défense nationale par le Président de la République, Crispin Atama s'est consacré dans un premier temps à réhabiliter respectivement les infrastructures de base et l'outil de travail pour faciliter le travail de nos vaillants soldats afin de rendre nos forces armées compétitives et performantes face aux enjeux de l'heure.

C'est dans ce cadre que le ministre Atama ne veut rien laisser au hasard et mordicus à la réussite tous azimuts de la mission lui assignée par le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, celle de réussir le pari de la modernité à travers la modernisation de nos forces armées. C'est pourquoi, il n'a pas hésité de doter la force navale non seulement d'un lot important de vedettes hors bord, mais aussi à réhabiliter quelques bateaux en vue de permettre aux militaires des forces navales de bien surveiller et sécuriser nos frontières maritimes entre Kinshasa et Brazzaville et autres.

Pour faciliter leur déplacement dans l'exécution de leurs tâches, certains officiers supérieurs de l'armée ont bénéficié pour la première fois de voitures à crédits grâce à l'implication personnelle de M. Crispin Atama, actuel ministre de la Défense nationale.

Concernant les Forces aériennes, l'on se souviendra des accords de coopérations militaires signés avec l'Afrique du Sud en vue de la réhabilitation des avions militaires ainsi que le ravitaillement en pièces détachées de nos avions par l'armée Sud Africaine, etc.

La formation et la spécialisation de nos vaillants soldats dans les grandes écoles militaires à l'étranger dans les domaines diversifiés ont été aussi parmi les priorités du ministre Crispin Atama, qui connait bien l'importance de la formation en tant qu'ancien formateur et instructeur dans nos services spéciaux de renseignements, dont il est lui-même l'émanation.

C'est dans ce cadre qu'il vient, grâce à sa vision managériale doter dernièrement nos forces armées d'un grand immeuble ultra moderne, pour la formation de hauts cadres militaires à l'instar d'autres pays développés comme la France et autres.

En outre, il n'est pas vain de reconnaitre que pendant l'avènement de M. Atama à la Défense nationale, le ravitaillement des hôpitaux militaires en produits pharmaceutiques et dans les cantines militaires des produits alimentaires de base en faveur de nos vaillants soldats ont été légion. C'est pourquoi, il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaitre les actions salutaires et dignes que le ministre Atama Tabe a posé, en faveur de nos vaillants soldats, dont la dernière en date est l'inauguration au rond point Forescom du monument en faveur du soldat congolais afin de l'immortaliser pour ses efforts fournis lors de la deuxième guerre mondiale ainsi que pour la défense et la sécurisation de la Nation Congolaise.

Avec l'avènement du ministre Atama à la tête de la Défense nationale, les militaires sont convaincus que l'espoir est permis et qu'un souffle nouveau s'y dressera en faveur des soldats grâce à la transparence dans la gestion et l'innovation dont a souvent fait montre le ministre Crispin Atama Tabe.