Congo-Kinshasa/Tunisie: Coupe du Monde Russie 2018 - Le pays joue son plus grand match ce vendredi contre la Tunisie

Avec déjà six points à leur compte, les Léopards de la RDC engagés aux éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, jouent ce soir, leur plus grand match de cette campagne, mieux leur qualification.

Le ticket de la RDC pour le Mondial Russie 2018 passe par ce match, notent plusieurs analystes, avant de continuer la course avec trois autres, dont deux à domicile. Le coup d'envoi Tunisie-RDC est prévu à 21h, heure de Kinshasa, à partir du stade Olympique de Rades, en Tunisie. La Fecofa appelle à la mobilisation tous azimuts pour réussir ce pari.

Le match sera officié par des arbitres gabonais et tchadien. Eric Arnaud Otogo Castane, c'est celui le Gabonais qui tiendra le sifflet. Le Tchadien Issa Yaya et un autre Gabonais Théophile Vinga, ont été désignés comme arbitres assistants. Enfin, Mihindou Mbina Gauthier, un troisième Gabonais sera l'arbitre de réserve. Les Léopards, après cinq jours de stage au Maroc, sont arrivés mercredi 30 août, à Rades, en Tunisie. Hier, jeudi 31 août, ils ont pris connaissance du terrain, sous la conduite de Florent Ibenge, qui tient, à tout prix, à gagner ce match. Il a dit peu avant son départ, qu'ils sont partis en Tunisie pour prendre trois points. Ils ne connaissent pas vraiment l'équipe, mais leur objectif, c'est la victoire.

Enjeu du match

Premiers du groupe avec 6 points (+5), les Léopards ont tout intérêt à capitaliser et conserver cette première place. En cas de victoire, Florent Ibenge et ses poulains auront 9 points, et pourraient même en avoir 12 au match retour dans leur stade fétiche du stade des Martyrs quatre jours plus tard, avant de repartir au mois d'octobre, cette fois-là, en Lybie négocier la 5ème journée, et la sixième et dernière journée au mois de novembre à Kinshasa contre la Guinée. Théoriquement, la qualification est à la porte des Congolais, 44 ans après. Mais, tout passe par le match de ce vendredi 1er août 2017. Si les Léopards gagnent, ils se mettront en confiance, et pourraient faire un très bon match retour quatre jours après à Kinshasa. Mais, s'ils perdent, la suite pourrait être mauvaise, parce que les Léopards joueront à Kinshasa sous pression. Surtout que la Tunisie, elle aussi, veut aller à la Coupe du Monde.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que les Léopards rentrent au pays le même vendredi aussitôt après le match. Du stade olympique de Rades, la délégation congolaise prendra directement la direction de l'aéroport pour Kinshasa. Les Tunisiens, quant à eux, suivront le samedi matin à partir de 11 heures. Le mardi 5 septembre, les deux équipes se retrouvent au stade des Martyrs de la Pentecôte, sous le coup de 18h 30, pour la 4ème journée. Ici, ce sont les arbitres Sud-africains conduits par un certain Daniel Frazer Bennett. Pour rappel, le dernier match qui a opposé les deux équipes date de plus de deux ans. C'était à la troisième journée de la phase de poule de Can Guinée-équatoriale 2015. Le score était de 1 but partout.

Dans l'ensemble, le match était équilibré, mais avec une légère supériorité des Tunisiens. Techniquement, chaque équipe avait sa mi-temps. Les Tunisiens avaient ouvert le score à la 31ème minute, et les Léopards avaient égalisé à la 66ème par Jeremy Bokila, qui n'est pas malheureusement sur la liste des Léopards convoqués. Il était bien servi dans la course par Dieumerci Mbokani qui, lui, aussi est absent. Ce dernier, apprend-on, aurait pris sa retraite internationale. Les deux équipes se connaissent bien, surtout que c'est le même Ibenge.

Voici toutes les rencontres du week-end

3e journée

-Groupe A : Tunisie-RDC

-Groupe A : Guinée-Libye

-Groupe B : Nigeria-Cameroun

-Groupe B : Zambie-Algérie

-Groupe C : Gabon-Côte d'Ivoire

-Groupe C : Maroc-Mali,

-Groupe D : Sénégal-Burkina Faso

-Groupe D : Cap Vert-Afrique du Sud

-Groupe E : Ghana-Congo

-Groupe E : Ouganda-Egypte

4e journée

-Groupe A : RDC-Tunisie

-Groupe A : Libye-Guinée

-Groupe B : Algérie-Zambie

-Groupe B : Cameroun-Nigeria

-Groupe C : Côte d'Ivoire-Gabon

-Groupe C : Mali-Maroc

-Groupe D : Afrique du Sud-Cap Vert

-Groupe D : Burkina Faso-Sénégal

-Groupe E : Congo-Ghana

-Groupe E : Egypte-Ouganda.